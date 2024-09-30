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Генштаб: враг 16 раз наступал на Харьковщине и обстреливал область из авиации

Украина 08:13   30.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: враг 16 раз наступал на Харьковщине и обстреливал область из авиации Фото: Генштаб ВСУ

Утром 30 сентября Генштаб ВСУ рассказал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских авиаударах по области. 

За сутки на севере Харьковщины было три боя. ВС РФ штурмовали наши позиции около Волчанска, сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении зафиксировали 13 боевых столкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Под авиаудары попали такие населенные пункты Харьковской области: Волчанск, Муравское, Золочев, Зеленый Гай, Богуславка, Чернещина и Изюмское.

Также в ГШ обновили данные о потерях оккупантов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 08:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 сентября Генштаб ВСУ рассказал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских авиаударах по области. ".