Оккупанты минируют север Харьковщины «лепестками» и ПОМ-2 — ОТГВ «Харьков»

ОТГВ «Харьков» 29 сентября проинформировала о действиях врага на севере от Харькова и Волчанском направлении.

«В районе населенного пункта Глубокое с целью усиления позиций 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии противник совершил перемещение личного состава подразделения Шторм 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. Совершил дистанционное пополнение боекомплекта с помощью БпЛА. Отмечено использование противником роботизированных платформ для выполнения задач логистики. В районе Лукьянцев противник осуществил дистанционное минирование местности минами ПФМ-1 «Лепесток» и ПОМ-2», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В Волчанске враг восполняет потери и ведет разведку, в районе Тихого пытается штурмовать — безуспешно.

В целом за сутки на Харьковском направлении был один бой. Потери ВС РФ составили 25 погибших и 37 раненых. Силы обороны уничтожили 80 единиц вооружения и военной техники оккупантов: один танк, одну ББМ, шесть артсистем, одну единицу спецтехники, 11 автомобилей и 60 БпЛА. Также россиян оставили без 45 укрытий.