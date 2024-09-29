Окупанти мінують північ Харківщини “пелюстками” та ПОМ-2 – ОТУВ “Харків”
ОТУВ “Харків” 29 вересня поінформувала про дії ворога на півночі від Харкова та Вовчанському напрямку.
“У районі населеного пункту Глибоке з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу “Шторм” 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. Здійснив дистанційне поповнення боєкомплекту за допомогою БпЛА. Відмічено використання противником роботизованих платформ для виконання завдань логістики. У районі Лукʼянців противник здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПФМ-1 “Пелюстка” та ПОМ-2″, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.
У Вовчанську ворог компенсує втрати та веде розвідку, в районі Тихого намагається штурмувати – марно.
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Загалом за добу на Харківському напрямку був один бій. Втрати ЗС РФ склали 25 загиблих та 37 поранених. Сили оборони знищили 80 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: один танк, одну ББМ, шість артсистем, одну одиницю спецтехніки, 11 автомобілів та 60 БпЛА. Також росіян залишили без 45 укриттів.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 11:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” 29 вересня поінформувала про дії ворога на півночі від Харкова та Вовчанському напрямку".