Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації

Вранці 30 вересня Генштаб ЗСУ розповів про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі авіаудари по області.

За добу на півночі Харківщини було три бої. ЗС РФ штурмували наші позиції біля Вовчанська, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку зафіксували 13 бойових зіткнень.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Під авіаудари потрапили такі населені пункти Харківської області: Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина та Ізюмське.

Також у ГШ оновили дані про втрати окупантів.