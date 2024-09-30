Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 30 вересня Генштаб ЗСУ розповів про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі авіаудари по області.
За добу на півночі Харківщини було три бої. ЗС РФ штурмували наші позиції біля Вовчанська, повідомили в Генштабі.
На Куп’янському напрямку зафіксували 13 бойових зіткнень.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової”, – уточнили в Генштабі.
Під авіаудари потрапили такі населені пункти Харківської області: Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина та Ізюмське.
Також у ГШ оновили дані про втрати окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 вересня Генштаб ЗСУ розповів про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі авіаудари по області. ".