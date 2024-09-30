Live
  • Пн 30.09.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 41.17
  • EUR 45.95

Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації

Україна 08:13   30.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 30 вересня Генштаб ЗСУ розповів про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі авіаудари по області. 

За добу на півночі Харківщини було три бої. ЗС РФ штурмували наші позиції біля Вовчанська, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку зафіксували 13 бойових зіткнень.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Під авіаудари потрапили такі населені пункти Харківської області: Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина та Ізюмське.

Також у ГШ оновили дані про втрати окупантів.

Читайте також: Окупанти мінують північ Харківщини «пелюстками» та ПОМ-2 — ОТГВ «Харків»

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації
Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації
30.09.2024, 08:13
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
Хто контролює Вовчанський агрегатний завод – пояснення ISW
Хто контролює Вовчанський агрегатний завод – пояснення ISW
30.09.2024, 07:33
Головні новини Харкова 30 вересня: як минула ніч
Головні новини Харкова 30 вересня: як минула ніч
30.09.2024, 08:17
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
30.09.2024, 06:00
Смертність до 70%: лікарка з Харкова попередила про ще одну небезпеку поранень
Смертність до 70%: лікарка з Харкова попередила про ще одну небезпеку поранень
29.09.2024, 22:00

Новини за темою:

08:32
Генштаб повідомив про удари ЗС РФ по Харкову та три атаки поблизу Вовчанська
08:33
Генштаб: три бої за добу було на Харківському напрямку, 13 – на Куп’янському
09:25
Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
08:46
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку
08:38
ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої

Ви читали новину: «Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 вересня Генштаб ЗСУ розповів про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі авіаудари по області. ".