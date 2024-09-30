Враг пытается уничтожить Волчанский агрегатный завод – ОТГВ «Харьков»
Об утренних попытках штурмовать наши позиции на севере Харьковщины, а также – о ситуации на Волчанском агрегатном заводе проинформировал пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона.
Ситуация на Волчанском агрегатном заводе остается тяжелой. Его потеря стала серьезным ударом для оккупантов, отметил Саранцев.
«Поэтому он пытается применять в той локации максимальный спектр своего вооружения, он применяет и тяжелую огнеметную систему и сбрасывает КАБы. То есть, действует по стандартной для себя практике: когда то, что ему не досталось – он это уничтожает», – сообщил Саранцев.
На данный момент именно Волчанск остается самым сложным участком на Харьковском направлении.
«Там противник попробовал вчера трижды, и сегодня утром снова пытался атаковать наши подразделения под прикрытием тяжелой бронированной техники, с применением бронированных машин. Пытался приблизиться к позициям Сил обороны, высадить десант. Впрочем, техника противника была вовремя замечена, было нанесено огневое поражение, четыре машины вражеские были повреждены, и он отказался от выполнения этой задачи», – рассказал пресс-секретарь ОТГВ «Харьков».
На других участках фронта Харьковского направления противник менее активен, но занимается обустройством позиций, производит воздушную разведку, минирует дороги, добавил Саранцев.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", саранцев, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утренних попытках штурмовать наши позиции на севере Харьковщины, а также – о ситуации на Волчанском агрегатном заводе проинформировал пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона. ".