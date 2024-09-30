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Враг пытается уничтожить Волчанский агрегатный завод – ОТГВ «Харьков»

Украина 11:58   30.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг пытается уничтожить Волчанский агрегатный завод – ОТГВ «Харьков»

Об утренних попытках штурмовать наши позиции на севере Харьковщины, а также – о ситуации на Волчанском агрегатном заводе проинформировал пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона. 

Ситуация на Волчанском агрегатном заводе остается тяжелой. Его потеря стала серьезным ударом для оккупантов, отметил Саранцев.

«Поэтому он пытается применять в той локации максимальный спектр своего вооружения, он применяет и тяжелую огнеметную систему и сбрасывает КАБы. То есть, действует по стандартной для себя практике: когда то, что ему не досталось – он это уничтожает», – сообщил Саранцев.

На данный момент именно Волчанск остается самым сложным участком на Харьковском направлении.

«Там противник попробовал вчера трижды, и сегодня утром снова пытался атаковать наши подразделения под прикрытием тяжелой бронированной техники, с применением бронированных машин. Пытался приблизиться к позициям Сил обороны, высадить десант. Впрочем, техника противника была вовремя замечена, было нанесено огневое поражение, четыре машины вражеские были повреждены, и он отказался от выполнения этой задачи», – рассказал пресс-секретарь ОТГВ «Харьков».

На других участках фронта Харьковского направления противник менее активен, но занимается обустройством позиций, производит воздушную разведку, минирует дороги, добавил Саранцев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утренних попытках штурмовать наши позиции на севере Харьковщины, а также – о ситуации на Волчанском агрегатном заводе проинформировал пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона. ".