Пора менять акценты — полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах

Смеющиеся смайлы, ругательства, мемы, шутки — это комментарии наших сограждан под информационными сообщениями об убийстве военнослужащего ТЦК и взрывом в ТЦК в Ровно… Сегодня некоторые из тех, кто называет себя украинцем, определили своими врагами не настоящих виновников наших бед, а тех, кто каждый день исполняет свой долг ради обороны и безопасности страны — украинских военных… Пора менять акценты. Уклонист — это предатель, который своей трусостью и изменой способствует врагу… Те, кто препятствует деятельности военных – это пособники врага, сознательно или бессознательно работающие в его пользу. В конце концов все они работают на наше поражение!