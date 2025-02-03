Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Пора менять акценты — полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах

Общество 10:41   03.02.2025
Виталий Саранцев
полковник ВСУ
Пора менять акценты — полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах Фото: ОТГВ «Харьков»

Смеющиеся смайлы, ругательства, мемы, шутки — это комментарии наших сограждан под информационными сообщениями об убийстве военнослужащего ТЦК и взрывом в ТЦК в Ровно… Сегодня некоторые из тех, кто называет себя украинцем, определили своими врагами не настоящих виновников наших бед, а тех, кто каждый день исполняет свой долг ради обороны и безопасности страны — украинских военных… Пора менять акценты. Уклонист — это предатель, который своей трусостью и изменой способствует врагу… Те, кто препятствует деятельности военных – это пособники врага, сознательно или бессознательно работающие в его пользу. В конце концов все они работают на наше поражение!

Автор: Виталий Саранцев, полковник ВСУ
Популярно
Новости Харькова — главное за 3 февраля: смертельный пожар, отключения света
Новости Харькова — главное за 3 февраля: смертельный пожар, отключения света
03.02.2025, 10:35
Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории
03.02.2025, 06:00
Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
03.02.2025, 09:36
Синегубов рассказал, как будут бороться с БпЛА и почему защита неба бесполезна
Синегубов рассказал, как будут бороться с БпЛА и почему защита неба бесполезна
03.02.2025, 10:56
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
02.02.2025, 12:00
ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки
ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки
03.02.2025, 11:45

Новости по теме:

15:18
«Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК
14:23
РФ стала чаще бить КАБами после потери Агрегатного завода – ОТГВ «Харьков»
17:55
ВСУ заявили о «фантомных болях» у противника на Харьковщине
16:01
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
11:58
Враг пытается уничтожить Волчанский агрегатный завод – ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Пора менять акценты — полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 10:41;

  • Корреспондент Виталий Саранцев, полковник ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смеющиеся смайлы, ругательства, мемы, шутки — это комментарии наших сограждан под информационными сообщениями об убийстве военнослужащего ТЦК и взрывом в…".