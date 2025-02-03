Пора менять акценты — полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах
Фото: ОТГВ «Харьков»
Смеющиеся смайлы, ругательства, мемы, шутки — это комментарии наших сограждан под информационными сообщениями об убийстве военнослужащего ТЦК и взрывом в ТЦК в Ровно… Сегодня некоторые из тех, кто называет себя украинцем, определили своими врагами не настоящих виновников наших бед, а тех, кто каждый день исполняет свой долг ради обороны и безопасности страны — украинских военных… Пора менять акценты. Уклонист — это предатель, который своей трусостью и изменой способствует врагу… Те, кто препятствует деятельности военных – это пособники врага, сознательно или бессознательно работающие в его пользу. В конце концов все они работают на наше поражение!
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: саранцев, тцк, уклонисты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пора менять акценты — полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 10:41;
Корреспондент Виталий Саранцев, полковник ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смеющиеся смайлы, ругательства, мемы, шутки — это комментарии наших сограждан под информационными сообщениями об убийстве военнослужащего ТЦК и взрывом в…".