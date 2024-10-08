РФ стала чаще бить КАБами после потери Агрегатного завода – ОТГВ «Харьков»
скриншот
Армия РФ стала чаще наносить авиаудары, в частности увеличила использование КАБов на Харьковском направлении, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.
«Если недавно мы фиксировали по 1-2 авиаудара с использованием до 5 КАБов. Сейчас количество увеличилось, противник наносит от 5 и более авиаударов и КАБов – 10, и самая большая цифра была 17 не так давно», — сказал Саранцев.
В ОТГВ «Харьков» это связывают с тем, что противник потерял Агрегатный завод в Волчанске.
«Таким образом, он пытается немного отвлечь внимание», — добавил Саранцев.
По его данным, по состоянию на утро на Харьковском направлении продолжается один бой. Все действия врага СОУ обнаруживают заранее и потерь позиций воинами не допущено, заявил Саранцев.
Читайте также: Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, завод, КАБ, рф, саранцев, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ стала чаще бить КАБами после потери Агрегатного завода – ОТГВ «Харьков»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ стала чаще наносить авиаудары, в частности увеличила использование КАБов на Харьковском направлении, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".