РФ стала чаще бить КАБами после потери Агрегатного завода – ОТГВ «Харьков»

Армия РФ стала чаще наносить авиаудары, в частности увеличила использование КАБов на Харьковском направлении, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Если недавно мы фиксировали по 1-2 авиаудара с использованием до 5 КАБов. Сейчас количество увеличилось, противник наносит от 5 и более авиаударов и КАБов – 10, и самая большая цифра была 17 не так давно», — сказал Саранцев.

В ОТГВ «Харьков» это связывают с тем, что противник потерял Агрегатный завод в Волчанске.

«Таким образом, он пытается немного отвлечь внимание», — добавил Саранцев.

По его данным, по состоянию на утро на Харьковском направлении продолжается один бой. Все действия врага СОУ обнаруживают заранее и потерь позиций воинами не допущено, заявил Саранцев.