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Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки

Украина 08:23   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах за минувшие сутки сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 октября.

Шесть раз пытался наступать враг на Харьковском направлении. Украинские защитники отбивали атаки оккупантов около Старицы и Волчанска.

Кроме того, в течение суток РФ активизировалась в районе Купянска. На этом направлении, уточнили в ГШ, за сутки произошло 25 боевых столкновений.

«Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки», – проинформировали в Генштабе.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Золочев и Купянск.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах за минувшие сутки сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 октября.".