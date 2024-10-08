Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах за минувшие сутки сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 октября.
Шесть раз пытался наступать враг на Харьковском направлении. Украинские защитники отбивали атаки оккупантов около Старицы и Волчанска.
Кроме того, в течение суток РФ активизировалась в районе Купянска. На этом направлении, уточнили в ГШ, за сутки произошло 25 боевых столкновений.
«Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки», – проинформировали в Генштабе.
Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Золочев и Купянск.
В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах за минувшие сутки сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 октября.".