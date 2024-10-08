Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки

О боях на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах за минувшие сутки сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 октября.

Шесть раз пытался наступать враг на Харьковском направлении. Украинские защитники отбивали атаки оккупантов около Старицы и Волчанска.

Кроме того, в течение суток РФ активизировалась в районе Купянска. На этом направлении, уточнили в ГШ, за сутки произошло 25 боевых столкновений.

«Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки», – проинформировали в Генштабе.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Золочев и Купянск.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.