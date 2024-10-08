Ворог активізувався: 31 атаку росіян відбили ЗСУ на Харківщині за добу

Про бої на Харківщині, а також про ворожі авіаудари за минулу добу повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 жовтня.

Шість разів намагався наступати ворог на Харківському напрямку. Українські захисники відбивали атаки окупантів біля Стариці та Вовчанська.

Крім того, протягом доби РФ активізувалась у районі Куп’янська. На цьому напрямку, уточнили у ГШ, за добу сталося 25 бойових зіткнень.

“Основні зусилля загарбники докладали в районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки”, – поінформували в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Золочів та Куп’янськ.

У Генштабі також оновили інформацію про втрати ворога.