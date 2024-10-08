ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
У ранковому зведенні 8 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на фронті Харківщини, зокрема – прокоментували просування ЗС РФ.
На отриманих геолокаційних кадрах видно, що окупанти просунулися у Вовчанську – їхню присутність помічають у центрі міста. Крім того, за даними російських джерел, РФ знову захопила агрегатний завод. Однак поки що в ISW не можуть знайти цьому підтверджень. Останні кілька днів ворог не полишає спроб просунутися на північний схід від Харкова – атакує поблизу Вовчанська, Тихого та Стариці.
Крім того, російські блогери заявили про успіхи російської армії біля Колісниківки та Кругляківки, що на південному сході від Куп’янська. Водночас, за даними ISW, змін на Куп’янському напрямку немає.
“Російські сили атакували на північний схід від Куп’янська біля Синьківки, на схід від Куп’янська біля Кучерівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Новоосинового, Степової Новоселівки”, – додали аналітики.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, купянское направление, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 8 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на фронті Харківщини, зокрема – прокоментували просування ЗС РФ.".