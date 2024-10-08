ISW: россияне продвинулись в Волчанске и заявили о захвате агрегатного завода
В утренней сводке 8 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на фронте Харьковщины, в частности – прокомментировали продвижение ВС РФ.
На полученных геолокационных кадрах видно, что оккупанты вновь продвигаются в Волчанске – их присутствие замечают в центре города. Кроме того, по данным российских источников, РФ вновь захватила агрегатный завод. Однако пока что в ISW не могут найти этому подтверждений. Последние несколько дней враг не оставляет попыток продвинуться на северо-востоке от Харькова – атакует около Волчанска, Тихого и Старицы.
Кроме того, российские блоггеры заявили об успехах российской армии возле Колесняковки и Кругляковки, что на юго-востоке от Купянска. В то же время, по данным ISW, изменений на Купянском направлении не наблюдается.
«Российские силы атаковали северо-восточнее Купянска возле Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Новоосинового, Степной Новоселовки», – добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 8 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на фронте Харьковщины, в частности – прокомментировали продвижение ВС РФ.".