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Бойцы ВСУ отбили украинских военных из плена россиян на Харьковщине (видео)

Происшествия 22:13   07.10.2024
Оксана Якушко
Бойцы ВСУ отбили украинских военных из плена россиян на Харьковщине (видео)

Командир 1-й роты 2-го штурмбата Мося рассказал, как бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали противника, ликвидировали ДРГ, отразили занятые врагом позиции и освободили пленных.

Освобожденные из российского плена – военнослужащие союзных сил, и среди них кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

«У нас была задача зайти на полосу, стабилизировать линию фронта. Проблема в том, что там не было устойчивой линии фронта, не было понимания, где есть передний край сил противника. Все это усугублялось тяжелой местностью: там много больших перепадов высот, балок, куда противник может к нам скрытно подходить», — рассказал Мося.

Коллеги по оружию из другого подразделения спросили, не вышли ли на позиции 3-й штурмовой их бойцы – четыре человека. Тогда штурмовики и поняли, что где-то пропали четверо бойцов.

«Мы их начали искать птичкой, и нашли вместе с диверсионной группой противника», — говорит командир роты.

Тогда штурмовики начали отвлекать внимание противника, и в то время пленникам удалось скрыться. Мося отметил, что бойцов нужно было освободить в любом случае, потому что попавшие в плен парни были носителями информации. Более того, там был офицер, командир взвода, который имел уже больше информации, чем обычный пехотинец. Позже пленные рассказали, что командование россиян приказало им убить украинцев, но те, кто их взял в плен, почему-то отказались от этой задачи и пытались их вывезти на свои позиции, рассказал Мося.

Командир роты отметил, что украинским военным пришлось работать под бешеной активностью вражеских дронов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 22:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 1-й роты 2-го штурмбата Мося рассказал, как бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали ДРГ и освободили пленных.".