Бойцы ВСУ отбили украинских военных из плена россиян на Харьковщине (видео)
Командир 1-й роты 2-го штурмбата Мося рассказал, как бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали противника, ликвидировали ДРГ, отразили занятые врагом позиции и освободили пленных.
Освобожденные из российского плена – военнослужащие союзных сил, и среди них кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.
«У нас была задача зайти на полосу, стабилизировать линию фронта. Проблема в том, что там не было устойчивой линии фронта, не было понимания, где есть передний край сил противника. Все это усугублялось тяжелой местностью: там много больших перепадов высот, балок, куда противник может к нам скрытно подходить», — рассказал Мося.
Коллеги по оружию из другого подразделения спросили, не вышли ли на позиции 3-й штурмовой их бойцы – четыре человека. Тогда штурмовики и поняли, что где-то пропали четверо бойцов.
«Мы их начали искать птичкой, и нашли вместе с диверсионной группой противника», — говорит командир роты.
Тогда штурмовики начали отвлекать внимание противника, и в то время пленникам удалось скрыться. Мося отметил, что бойцов нужно было освободить в любом случае, потому что попавшие в плен парни были носителями информации. Более того, там был офицер, командир взвода, который имел уже больше информации, чем обычный пехотинец. Позже пленные рассказали, что командование россиян приказало им убить украинцев, но те, кто их взял в плен, почему-то отказались от этой задачи и пытались их вывезти на свои позиции, рассказал Мося.
Командир роты отметил, что украинским военным пришлось работать под бешеной активностью вражеских дронов.
Читайте также: Четверо из 103 бойцов, которых сегодня вернули из плена, с Харьковщины (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, бойцы, ВСУ, звільнення, освобождение, плен, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бойцы ВСУ отбили украинских военных из плена россиян на Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 22:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 1-й роты 2-го штурмбата Мося рассказал, как бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали ДРГ и освободили пленных.".