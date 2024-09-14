Четверо из 103 бойцов, которых сегодня вернули из плена, с Харьковщины (фото)

Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена сегодня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донецкой области, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», – перечислил Зеленский.

«По предварительной информации, четверо – жители Харьковщины. Трое защитников из Харькова, один из Золочевской громады. Два бойца из бригады «Азов» и двое из спецподразделения «Kraken», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двоих бойцов нашего подразделения освободили в ходе сегодняшнего обмена пленными. Один попал в руки оккупантов в мае 2022 года, другой в июле 2022 года. Также отдельно радует, что из плена вернули 23 азовца, но еще много работы впереди», — подтвердил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.