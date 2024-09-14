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Четверо из 103 бойцов, которых сегодня вернули из плена, с Харьковщины (фото)

Общество 15:00   14.09.2024
Оксана Якушко
Четверо из 103 бойцов, которых сегодня вернули из плена, с Харьковщины (фото) Фото: Немичев /Телеграмм

Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена сегодня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донецкой области, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», – перечислил Зеленский.

«По предварительной информации, четверо – жители Харьковщины. Трое защитников из Харькова, один из Золочевской громады. Два бойца из бригады «Азов» и двое из спецподразделения «Kraken», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двоих бойцов нашего подразделения освободили в ходе сегодняшнего обмена пленными. Один попал в руки оккупантов в мае 2022 года, другой в июле 2022 года. Также отдельно радует, что из плена вернули 23 азовца, но еще много работы впереди», — подтвердил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.

Фото: Немичев /Телеграмм
Фото: Немичев/ Телеграмм
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП
Фото: ОП

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена сегодня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".