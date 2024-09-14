Четверо зі 103 бійців, яких сьогодні повернули з полону, з Харківщини (фото)
Ще 103 воїни вдалося повернути в Україну із російського полону сьогодні, повідомив президент України Володимир Зеленський.
«82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліціянтів», – зазначив Зеленський.
«За попередньою інформацією, четверо – мешканці Харківщини. Троє захисників із Харкова, один із Золочівської громади. Два бійці з бригади «Азов» та двоє зі спецпідрозділу «Kraken», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Двох бійців нашого підрозділу звільнили під час сьогоднішнього обміну полоненими. Один потрапив до рук окупантів у травні 2022 року, інший у липні 2022 року. Також окремо тішить, що з полону повернули 23 азовці, але ще багато роботи попереду”, – підтвердив засновник спецпідрозділу. ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, военнопленные, обмен, Олег Синегубов, плен, харківщина, хова;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 103 воїни вдалося повернути в Україну із російського полону сьогодні, повідомив президент України Володимир Зеленський.".