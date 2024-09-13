Один зі звільнених полонених – «азовець» з Харківщини

Один зі звільнених під час обміну полонених – мешканець Харківського району.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією, один зі звільнених полонених – мешканець Харківського району, боєць «Азова», – заявив Синєгубов.