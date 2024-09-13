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Один зі звільнених полонених – «азовець» з Харківщини

Суспільство 17:28   13.09.2024
Оксана Якушко
Один зі звільнених полонених – «азовець» з Харківщини

Один зі звільнених під час обміну полонених – мешканець Харківського району.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією, один зі звільнених полонених – мешканець Харківського району, боєць «Азова», – заявив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 17:28;

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