Один зі звільнених полонених – «азовець» з Харківщини
Один зі звільнених під час обміну полонених – мешканець Харківського району.
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За оновленою інформацією, один зі звільнених полонених – мешканець Харківського району, боєць «Азова», – заявив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: азов, азовец, военнопленные, обмен пленными, пленные, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один зі звільнених під час обміну полонених – мешканець Харківського району.".