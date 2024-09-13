49 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото)

З полону РФ вдалося повернути ще 49 українців. Про це вдень 13 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук», – написав Зеленський.

Він також подякував українським захисникам, які поповнюють обмінний фонд для держави.

«Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних», – зазначив президент.