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49 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото)

Суспільство 14:10   13.09.2024
Вікторія Яковенко
49 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото) Фото: Володимир Зеленський

З полону РФ вдалося повернути ще 49 українців. Про це вдень 13 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук», – написав Зеленський.

Він також подякував українським захисникам, які поповнюють обмінний фонд для держави.

«Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних», – зазначив президент.

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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону РФ вдалося повернути ще 49 українців. Про це вдень 13 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.".