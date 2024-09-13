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Стармер відповів Путіну про далекобійну зброю для України та “війну з НАТО”

Політика 11:30   13.09.2024
Оксана Горун
Стармер відповів Путіну про далекобійну зброю для України та “війну з НАТО” Фото: https://x.com/Keir_Starmer

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, дорогою до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом, позначив для британських журналістів свою позицію щодо чергових погроз російського диктатора.

Подробиці повідомило британське видання “The Guardian”.

“Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вдерлася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону”, – заявив Стармер у відповідь на запитання журналістів про погрози Путіна.

Той нещодавно заявив, що зняття обмежень для України щодо застосування далекобійних ракет західного виробництва по території РФ означатиме, що НАТО “перебуває у стані війни” з Росією. І туманно пригрозив, що РФ у зв’язку з цим ухвалить “відповідні рішення, що ґрунтуються на загрозах, з якими ми зіткнемося”.

Стармер зазначив, що Британія надала Україні “навчання та можливості”, щоб допомогти відбити вторгнення РФ. І повідомив, що відвідає президента США частково тому, що “необхідно провести додаткові обговорення щодо характеру цих можливостей”.

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Раніше “The Guardian”, посилаючись на власні джерела, писала про те, що США та Велика Британія погодилися (разом з іншими союзниками) дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території РФ ракетами “Storm Shadow”. Коментувати дозвіл на використання цих ракет Стармер поки не став. Однак сказав: “У найближчі кілька тижнів і місяців, як в Україні, так і на Близькому Сході, ймовірні справді важливі події, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, дорогою до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом, позначив для британських журналістів свою позицію щодо чергових погроз російського диктатора".