Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow по території РФ, але не публічно закликатиме до цього кроку через побоювання, що це спровокує скандал із США, пише The Telegraph.

Володимир Зеленський неодноразово просив дозволити використовувати цю зброю, здатну уникати радарів супротивника і вражати точні цілі на відстані до 190 миль для завдання ударів по території РФ.

Попри плутанину у позиції уряду, The Telegraph розуміє, що Даунінг-стріт підтримує це.

Однак ракети зазвичай використовують разом із засекреченими американськими системами, для чого потрібен дозвіл Вашингтона.

The Telegraph розуміє, що Великобританія не зверталася до США з офіційним запитом щодо використання Україною ракет на території Росії. Зрозуміло, що занепокоєння США цим кроком було висловлено зрозуміло.

Джерело в Білому домі повідомило The Telegraph, що адміністрація Байдена стурбована тим, що їх використання навіть без схвалення США може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ у конфлікт.

Передбачається, що сер Кір Стармер не хоче провокувати скандал із цього питання і, як повідомляється, дотримується «консультативного підходу» до переговорів із США з цього питання після попередніх дипломатичних скандалів при торі.

Джерело в Уайтхоллі заявило: «Ми хочемо обговорювати подібні питання з союзниками, а не поспішати і робити це».

США приватно висловили невдоволення поспішною позицією Великобританії у питанні постачання військової техніки Україні.

Відомо, що на початку цього року Грант Шеппс, який тоді обіймав посаду міністра оборони, наполягав на тому, щоб Київ завдав удару по російських військових кораблях у Криму, тоді як Америка діяла обережніше.

Джерела тоді повідомили, що рішення Великобританії стати першою західною країною, яка пожертвувала основні бойові танки, і прагнення країни постачати винищувачі F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки офіційні особи вважали, що Великобританія намагається підштовхнути їх до прийняття аналогічних рішень.

Стверджується, що саме ця ситуація спричинила відмову США підтримати спробу колишнього міністра оборони сера Бена Уоллеса стати генеральним секретарем НАТО.

Високопоставлене військове джерело заявило: «США бояться ескалації більше, ніж ми, тому що їм доводиться з цим мати справу. Нам ні».

Джерело додало: «Зрештою, їм доведеться збирати уламки. Маленька Британія не може воювати із РФ».

Крім побоювань, що удари Storm Shadow по Росії можуть призвести до ескалації конфлікту, у США висловлюють побоювання, що ракети тепер можуть не впоратися зі знищенням російських цілей, які відсунули від кордону.

Джерело в Уайтхоллі сказало: «Також вірно, що українці приділяють багато уваги певній групі озброєнь, і це класична тактика Зеленського наполягати на чомусь подібному. Росіяни також виявили кмітливість у цьому питанні, і найважливіші активи було виведено із зони досяжності».

У вівторок сер Кейр не став відповідати на запитання про те, чи Україна може використовувати ракети для поразки цілей на території РФ.

Прем’єр-міністр заявив: «Я не збираюся вдаватися до тактичних питань застосування зброї з причин, які, я знаю, ви зрозумієте».

Однак він додав: «Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки потрібно».

Наскільки відомо The Telegraph, раніше цього літа уряд звернувся до США з проханням пом’якшити свою позицію та дозволити використання зброї на території РФ.

У вівторок Зеленський оголосив, що Україна провела перший успішний випробувальний пуск балістичної ракети вітчизняного виробництва.

Хоча президент України не оприлюднив подробиці випробувального запуску, українські інженери з 2014 працюють над створенням балістичної ракети малої дальності для заміни радянської системи «Точка-У».

Реалізація програми була прискорена після того, як того ж року РФ розпочала своє перше вторгнення на східний Донбас України та незаконно анексувала Крим.

Так званий ракетний комплекс “Гром-2” або “Сапсан” призначений для ураження цілей на відстані близько 300 миль і запускається з пускової установки, змонтованої на вантажівці.

Фабіан Хоффман, науковий співробітник з ракетних технологій в Університеті Осло, сказав: «Успішне випробування — це хороша новина, але нам не слід надавати цьому занадто великого значення.

Ймовірно, «Сапсан» буде потрібно ще кілька місяців, якщо не років, щоб досягти початкової бойової готовності.

«Проте, як зазначали й інші, і я, якщо Україні заборонено використовувати західну ударну зброю великої дальності проти цілей на території РФ, для України дуже важливо розробити власні ракетні системи з більшою вантажопідйомністю та вищою швидкістю».