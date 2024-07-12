Велика Британія не дозволяла Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ – ЗМІ

Велика Британія була змушена роз’яснити, що не давала Україні дозволу на використання Storm Shadows для ударів по території РФ, що стало незручним дипломатичним моментом для прем’єр-міністра сера Кіра Стармера, пише The Telegraph.

У четвер Даунінг-стріт заявила, що політика уряду «не змінилася» щодо розгортання ракет великої дальності, попри коментарі прем’єр-міністра, які передбачали, що він послаблює обмеження щодо використання ракет.

Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму та по материковій частині України з моменту їхнього постачання минулого року, але заборонив країні використовувати їх для знищення цілей на території РФ.

Чиновники стурбовані тим, що такий крок призведе до ескалації війни та може втягнути Велику Британію у конфлікт із РФ.

Президент України Володимир Зеленський, який зустрічався зі світовими лідерами на святкуванні 75-річчя НАТО у Вашингтоні, оголосив увечері, що йому дозволили використовувати стратегічні крилаті ракети по РФ.

У своєму посту у X (раніше Twitter) Зеленський поділився фотографією себе та сера Кіра з підписом: «Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території РФ. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення».

Джерела підтвердили, що Зеленському доведеться «шукати запевнення в іншому місці», перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території РФ.

Вони додали, що ці запевнення не є вирішеною справою.

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація «складніша», ніж передбачав президент України.

Вони додали, що дозвіл на запуск стратегічної ракети по РФ вимагає схвалення трьох країн, однією з яких є Великобританія. Франція виробляє Storm Shadow разом із Великою Британією.

«Цього не станеться», — додало джерело, відповідаючи на запитання, чи запустить Україна ракети Storm Shadow територією РФ.

Раніше новий прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати їхні ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.