Великобритания не разрешала Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ

Великобритания была вынуждена разъяснить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadows для ударов по территории РФ, что стало неловким дипломатическим моментом для премьер-министра сэра Кира Стармера, пишет The Telegraph.

В четверг Даунинг-стрит заявила, что политика правительства «не изменилась» в отношении развертывания ракет большой дальности, несмотря на комментарии премьер-министра, предполагавшие, что он ослабляет ограничения на использование ракет.

Британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и по материковой части Украины с момента их поставки в прошлом году, но запретило стране использовать их для поражения целей на территории РФ.

Чиновники обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с мировыми лидерами на праздновании 75-летия НАТО в Вашингтоне, объявил в среду вечером, что ему разрешили использовать стратегические крылатые ракеты по России.

В своем посте на X (ранее Twitter) Зеленский поделился фотографией себя и сэра Кира с подписью: «Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории РФ. Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения».

Источники подтвердили, что Зеленскому придется «искать заверения в другом месте», прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории РФ.

Они добавили, что эти заверения не являются решенным делом.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация «более сложная», чем предполагал президент Украины.

Они добавили, что разрешение на запуск стратегической ракеты по РФ потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Франция производит Storm Shadow совместно с Великобританией.

«Этого не произойдет», — добавил источник, отвечая на вопрос, запустит ли Украина ракеты Storm Shadow по территории РФ.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать их ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории России.