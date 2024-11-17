Великобритания и Франция разрешили Украине бить ракетами по РФ – Le Figaro

Это решение является важным изменением в проведении операций Украины, в которых американских ракет будет больше, чем франко-британских SCALP/Storm Shadow, сообщает Le Figaro.

Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории РФ с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Джо Байден после нескольких месяцев настойчивых просьб дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против РФ американских ракет ATACMS дальностью 300 километров, сообщает New York Times. США «дали зеленый свет на использование ракет большой дальности», подтвердил AFP американский чиновник.

Это решение является важным изменением в проведении украинских операций, в которых американских ракет будет больше, чем франко-британских. Это происходит за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, которого подозревают в желании уменьшить поддержку Украины.