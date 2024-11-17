Байден разрешил Украине нанести удар по РФ с помощью ATACMS – NYT

Решение г-на Байдена разрешить Украине использовать армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) было принято в ответ на решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска.Кредит…Джон Гамильтон/Ракетный полигон Уайт-Сэндс, Фото: Associated Press

За два месяца до окончания полномочий президент Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать систему ATACMS для защиты своих войск в Курской области РФ, сообщает The New York Times.

Президент Байден санкционировал первое применение Украиной поставленных США ракет большой дальности для ударов по территории РФ, сообщили американские чиновники.

По словам чиновников, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе РФ.

Решение Байдена является серьезным изменением в политике США. Этот выбор разделил его советников, и его смена произошла за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, пообещавшего ограничить дальнейшую поддержку Украины.

По словам официальных лиц, разрешение Украине использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы ATACMS, получили в ответ на неожиданное решение РФ задействовать в боевых действиях северокорейские войска.

Байден начал смягчать ограничения на использование поставляемого США оружия на территории РФ после того, как в мае РФ начала трансграничное наступление в направлении Харькова, второго по величине города Украины.

Хотя официальные лица заявили, что не ожидают кардинального изменения хода войны, одной из целей изменения политики, по их словам, является подача сигнала северокорейцам о том, что их силы уязвимы и что им не следует отправлять больше таких сил.

Чиновники заявили, что, хотя украинцы, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск, которые угрожают украинским силам в Курске, Байден может разрешить им использовать это оружие в других местах.

Некоторые официальные лица США заявили, что опасаются, что использование Украиной ракет через границу может побудить президента РФ Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против США и их партнеров по коалиции.

Однако другие официальные лица США заявили, что считают эти опасения преувеличенными.

С тех пор американские власти стали все больше беспокоиться о состоянии украинской армии, которая оказалась истощена одновременными российскими наступлениями на востоке, в Харькове, а теперь и в Курске.

Ввод более 10 000 северокорейских солдат и ответ Байдена произошли в тот момент, когда Трамп готовится вновь вступить в должность с заявленной целью скорейшего окончания войны.

Трамп мало что сказал о том, как он собирается урегулировать конфликт. Но избранный вице-президент Дж. Д. Вэнс изложил план, который позволит россиянам оставить захваченную украинскую территорию.

Украинцы надеются, что в ходе будущих переговоров им удастся обменять любую российскую территорию, удерживаемую ими в Курске, на украинскую территорию, удерживаемую Россией.