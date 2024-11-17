Байден дозволив Україні завдати ударів по РФ за допомогою ATACMS – NYT

За два місяці до закінчення повноважень президент Джо Байден уперше дозволив українським військовим використати систему ATACMS для захисту своїх військ у Курській області РФ, повідомляє The New York Times.

Президент Байден санкціонував перше застосування Україною поставлених США ракет великої дальності для ударів територією РФ, повідомили американські чиновники.

За словами чиновників, спочатку зброю, найімовірніше, використають проти російських та північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області на заході РФ.

Рішення Байдена є серйозною зміною у політиці США. Цей вибір розділив його радників і його зміна відбулася за два місяці до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України.

За словами офіційних осіб, дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи ATACMS, отримали у відповідь на несподіване рішення РФ задіяти у бойових діях північнокорейські війська.

Байден почав пом’якшувати обмеження на використання зброї, що постачає США, на території РФ після того, як у травні РФ розпочала транскордонний наступ у напрямку Харкова, другого за величиною міста України.

Хоча офіційні особи заявили, що не чекають кардинальної зміни ходу війни, однією з цілей зміни політики, за їхніми словами, є подання сигналу північнокорейцям про те, що їхні сили вразливі та що їм не слід надсилати більше таких сил.

Чиновники заявили, що хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ, які загрожують українським силам у Курську, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях.

Деякі офіційні особи США заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати президента РФ Володимира Путіна вжити заходів у відповідь із застосуванням сили проти США та їхніх партнерів по коаліції.

Однак інші офіційні особи США заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними.

З того часу американська влада почала все більше турбуватися про стан української армії, яка виявилася виснаженою одночасними російськими наступами на сході, у Харкові, а тепер і в Курську.

Введення більш ніж 10 000 північнокорейських солдатів і відповідь Байдена відбулися в той момент, коли Трамп готується знову вступити на посаду із заявленою метою якнайшвидшого закінчення війни.

Трамп мало що сказав, як він збирається врегулювати конфлікт. Але обраний віцепрезидент Дж. Д. Венс виклав план, який дозволить росіянам залишити захоплену українську територію.

Українці сподіваються, що в ході майбутніх переговорів їм вдасться обміняти будь-яку російську територію, яку вони утримують у Курську, на українську територію, яку утримує Росія.