Велика Британія та Франція дозволили Україні бити ракетами по РФ – Le Figaro
Це рішення є важливою зміною у проведенні операцій України, в яких американських ракет буде більшим, ніж франко-британських SCALP/Storm Shadow, повідомляє Le Figaro.
Рішення було очікуваним. Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території РФ за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow. Джо Байден після кількох місяців наполегливих прохань дав Володимиру Зеленському згоду на використання проти РФ американських ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів, повідомляє New York Times. США “дали зелене світло на використання ракет великої дальності”, підтвердив американський чиновник.
Це рішення є важливою зміною у проведенні українських операцій, у яких американських ракет буде більшим, ніж франко-британських. Це відбувається за два місяці до передачі влади між Джо Байденом та Дональдом Трампом, якого підозрюють у бажанні зменшити підтримку України.
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- Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: SCALP, Storm Shadows, Великобритания, Україна, Франция;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 21:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це рішення є важливою зміною у проведенні операцій України, в яких американських ракет буде більшим, ніж франко-британських SCALP/Storm Shadow, повідомляє Le Figaro.".