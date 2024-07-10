ВСУ могут бить Storm Shadows по территории РФ – новый премьер Британии – СМИ

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать их ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории России.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста Bloomberg во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне.

По его словам, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следует ожидать».

«Но именно Украина должна решить, как их использовать в этих оборонных целях», — сказал Стармер.

Отмечается, что Storm Shadows — это высокоточные крылатые ракеты с дальностью стрельбы более 250 километров (155 миль). Украина заявила, что ей нужно наносить удары по военным целям внутри России, чтобы защитить себя и отразить российские атаки, и это одна из главных проблем, которая будет обсуждаться на саммите НАТО.

Новый премьер Британии также прокомментировал ракетный удар РФ по детской больнице «Охматдет». Стармер сказал, что это было «совершенно шокирующее, ужасное нападение», которое создало «очень важный, хотя и трагический фон для этого саммита».

«Мое послание президенту Путину состоит в следующем: этот саммит НАТО следует рассматривать как четкую и единую решимость союзников по НАТО и присутствующих там одновременно поддерживать Украину и противостоять российской агрессии», — отметил он.