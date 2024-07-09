ISW об ударе по Охматдету: это была российская Х-101, источники в РФ лгут

Институт изучения войны (ISW) опровергает многочисленные версии, которые за сутки «наплодили» российские официальные лица, так называемые «СМИ» и «военные блогеры». Изучив факты, аналитики убеждены: в больницу прямой наводкой ударила российская крылатая ракета Х-101.

«Российская крылатая ракета Х-101 поразила детскую больницу «Охматдет» в центре Киева во время более широкой серии ракетных ударов по критически важным объектам украинской инфраструктуры в течение дня 8 июля… На кадрах, сделанных случайным свидетелем в Киеве, запечатлена секунда перед тем, как российская ракета поразила детскую больницу «Охматдет» — крупнейшую педиатрическую больницу Украины, которая ежедневно принимает тысячи пациентов, в том числе онкологических. На кадрах ясно видно, как одна ракета пролетела по резкой нисходящей траектории, прежде чем коснуться здания больницы. Служба безопасности Украины (СБУ) провела предварительное расследование места взрыва в Охматдете и пришла к выводу, что российские силы применили ракету Х-101 для удара по больнице», — сообщили в актуальной сводке ISW за 8 июля.

При этом аналитики изучили и разнообразные оправдания варварства, которые наплодили за день в российском информационном пространстве.

«Российские чиновники и участники информационного пространства пытаются снять с себя ответственность за удар по детской больнице «Охматдет», делая ложные заявления о задействованных ракетах и ​​состоянии больницы — и все это вопреки имеющимся доказательствам», — отметили в ISW.

Так, россияне начали с заявлений своего Минобороны о том, что по больнице ударила украинская ракета ПВО.

«Траектория ракеты на видео и видимый турбореактивный двигатель под ее корпусом соответствуют кадру российского Х-101 и не подтверждают утверждения о том, что это был перехватчик ПВО, а также ракета не выглядит поврежденной перехватчиками ПВО», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Следом в среде так называемых «военкоров» появились версии о том, что целились не по больнице, а по машиностроительному заводу «Артем» на расстоянии 1,6 км от нее.

«Однако во время удара по заводу «Артем» на самом деле попали другие российские ракеты», — парировали в ISW.

Кроме прочего, россияне опять попытались «превратить» детскую больницу в «легитимную цель» — разными способами: например, заявляли, что там Украина…. хранила ракеты. А также — что часть или всю больницу использовали для лечения раненых украинских солдат. На последнем «оправдании» удара аналитики остановились отдельно.

«Многие из этих ложных российских информационных операций не освобождают российские силы от юридической или моральной ответственности за последствия их ударов по Украине, даже если они правдивы. Российские информационные операции, ложно изображающие детскую больницу «Охматдет» частично или полностью как военный госпиталь, ложно предполагают, что такая больница по своей сути является законной военной целью. Примечательно, что Детская больница «Охматдет» не является военным госпиталем — это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, в которой ежегодно проходят лечение до 18 000 детей. Статья 19 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, подписанной Россией, гласит, что международно-правовая защита гражданских больниц не прекращается, если больница не предпринимает «действий, наносящих вред противнику», и Статья 19 прямо исключает присутствие больных или раненых военнослужащих как действие, «наносящее вред противнику». В статье 19 также говорится, что «противник» должен сделать предупреждение перед нападением на больницу, предположительно содержащую «наносящий вред» военный объект, и ни один российский источник не утверждает, что российские власти сделали такое предупреждение, и не представил никаких доказательств того, что больница, полная больных детей, представляла непосредственную угрозу российским войскам. Заявление Минобороны России о том, что украинский перехватчик ПВО поразил гражданские объекты, и утверждение российского военного блогера о том, что российская ракета случайно попала в больницу, также не освобождают российские силы от ответственности за эти последствия, поскольку Россия является государством-агрессором в этой войне, и Украине не пришлось бы защищаться от российских ударов, если бы Россия не начала полномасштабное вторжение и очередную серию ракетных ударов по Украине», — подытожили в ISW.

Напомним, больница «Охматдет» в Киеве стала одним, но далеко не единственным объектом российской ракетной атаки 8 июля. Также в столице полностью разрушен подъезд жилого дома, поврежден медицинский центр. В Днепре повреждения получили многоэтажка и предприятие. В Кривом Роге также разрушения на предприятии. Во всех случаях есть погибшие и раненые, часть людей по состоянию на вечер 8 июля еще могла оставаться под завалами.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении по состоянию на 23:00 8 июля сообщил о 37 погибших и более 170 раненых в Украине из-за массированного ракетного удара армии РФ. По его данным, повреждены почти 100 объектов: детская больница, дома, детсады, роддом, колледж, бизнес-центр.