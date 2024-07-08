Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница
Утром 8 июля армия РФ выпустила большое количество ракет на Украину. В частности, из-за атаки пострадала столица.
О первых пусках ракет в Воздушных силах ВСУ предупредили в 09:51. Впоследствии в Киевской ГВА отметили, что в регионе работают силы ПВО.
В КГВА отмечают, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировали падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Из-за попадания повреждены гаражи, частный дом, детская больница «Охматдит», также произошли пожары.
Нардепка Ирина Геращенко сообщила, что пострадал новый корпус больницы «Охматдит». Там находилось онкогематологическое отделение и тяжелые дети со всей Украины.
«Этот корпус долго строился, потом мы искали лучшее для него оборудование, чтобы спасать украинских малышей», — написала Геращенко.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, сейчас известно о девяти пострадавших. Шестерых из них – госпитализировали.
Позже в КГВА добавили, что уже известно о пяти погибших.
Главы Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня оккупанты «целенаправленно били по детям».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в общем армия РФ выпустила по Украине 40 ракет разных типов. Под ударами были: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака, діти, дети, ермак, Зеленский, кличко, массованая, погибли, ракети, рф, Украина;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 июля армия РФ выпустила большое количество ракет на Украину. В частности, из-за атаки пострадала столица.".