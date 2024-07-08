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Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница

Происшествия 11:36   08.07.2024
Виктория Яковенко
Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница Фото: Владимир Зеленский

Утром 8 июля армия РФ выпустила большое количество ракет на Украину. В частности, из-за атаки пострадала столица.

О первых пусках ракет в Воздушных силах ВСУ предупредили в 09:51. Впоследствии в Киевской ГВА отметили, что в регионе работают силы ПВО.

В КГВА отмечают, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировали падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Из-за попадания повреждены гаражи, частный дом, детская больница «Охматдит», также произошли пожары.

Нардепка Ирина Геращенко сообщила, что пострадал новый корпус больницы «Охматдит». Там находилось онкогематологическое отделение и тяжелые дети со всей Украины.

«Этот корпус долго строился, потом мы искали лучшее для него оборудование, чтобы спасать украинских малышей», — написала Геращенко.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, сейчас известно о девяти пострадавших. Шестерых из них – госпитализировали.

Позже в КГВА добавили, что уже известно о пяти погибших.

Главы Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня оккупанты «целенаправленно били по детям».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в общем армия РФ выпустила по Украине 40 ракет разных типов. Под ударами были: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 июля армия РФ выпустила большое количество ракет на Украину. В частности, из-за атаки пострадала столица.".