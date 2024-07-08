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Атака на Украину: более 20 погибших и около сотни пострадавших (фото, видео)

Происшествия 14:30   08.07.2024
Виктория Яковенко
Атака на Украину: более 20 погибших и около сотни пострадавших (фото, видео) Фото: КГВА

Под ударом массированной ракетной атаки РФ 8 июля находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и Покровск. В результате ударов погибли более 20 человек, почти сотня жителей – пострадали.

В частности, в Киеве по состоянию на 13:00 известно о 10 погибших и более 35 пострадавших, отметили в Киевской ГВА.

Видео: Киевская ГВА

В столице в результате атаки разрушений подверглась детская больница «Охматдет». Полностью разрушен подъезд жилого дома. Под завалами могут находиться люди. Продолжается спасательная операция, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

16 пострадавших – в больнице «Охматдет». Семеро из них – дети. 15 человек – госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из-под завалов уничтоженного подъезда дома в Киеве спасатели пытаются достать людей. Голоса их слышат. Других жителей эвакуировали, добавил Кличко.

Видео: Виталий Кличко

Около 14:00 глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты повторно атаковали столицу. Под ударом РФ – снова медицинский центр.

В КГВА рассказали, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированы. Продолжается разбор завалов и поиск людей.

В Днепре повреждения получили многоэтажка и предприятие. В Кривом Роге также разрушение на предприятии, сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак. В Днепре – 12 пострадавших. Пятеро из них – госпитализированы.

В Кривом Роге по состоянию на 14:11 известно о 47 пострадавших. Девять из них – в тяжелом состоянии. Предварительно погибли 10 человек. Завтра, 9 июля, в Кривом Роге объявляется день траура, сообщил начальник Криворожской ГВА Александр Вилкул.

Трое погибших в Покровске Донецкой области, добавил генпрокурор. Все данные еще обновляются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом массированной ракетной атаки РФ 8 июля находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и Покровск. В результате ударов погибли более 20 человек, почти сотня жителей – пострадали.".