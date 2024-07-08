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Атака на Україну: понад 20 загиблих та майже сотня постраждалих (фото, відео)

Події 14:30   08.07.2024
Вікторія Яковенко
Атака на Україну: понад 20 загиблих та майже сотня постраждалих (фото, відео) Фото: КМВА

Під ударом масованої ракетної атаки РФ 8 липня були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ. Внаслідок ударів загинули понад 20 людей, майже сотня жителів – постраждали.

Зокрема, у Києві станом на 13:00 відомо про 10 загиблих та понад 35 постраждалих, зазначили у Київській МВА.

Відео: Київська МВА

У столиці внаслідок атаки руйнувань зазнала дитяча лікарня «Охматдит». Повністю зруйнований підʼїзд житлового будинку. Під завалами можуть бути люди. Триває рятувальна операція, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

16 постраждалих – у лікарні «Охматдит». Семеро з них – діти. 15 людей – шпиталізували, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

З-під завалів знищеного під’їзду будинку у Києві рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали, додав Кличко.

Відео: Віталій Кличко

Близько 14:00 голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти повторно атакували столицю. Під ударом РФ – знову медичний центр.

У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. Попередньо, 4 загиблих, ще 3 травмованих. Триває розбір завалів та пошук людей.

У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка та підприємство. У Кривому Розі також руйнування на підприємстві, повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак. У Дніпрі – 12 постраждалих. П’ятеро з них – госпіталізовані.

У Кривому Розі станом на 14:11 відомо про 47 постраждалих. Дев’ять із них – у важкому стані. Попередньо, загинули 10 людей. Завтра, 9 липня, у Кривому Розі оголошується день жалоби, повідомив начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

Троє загиблих у Покровську на Донеччині, додав генпрокурор. Усі дані ще оновлюються.

Читайте також: Масштабна ракетна атака на Україну: у Києві постраждала дитяча лікарня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударом масованої ракетної атаки РФ 8 липня були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ. Внаслідок ударів загинули понад 20 людей, майже сотня жителів – постраждали.".