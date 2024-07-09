ISW про удар по Охматдиту: це була російська Х-101, джерела в РФ брешуть

Інститут вивчення війни (ISW) спростовує численні версії, які за добу “наплодили” російські офіційні особи, так звані “ЗМІ” та “військові блогери”. Вивчивши факти, аналітики переконані: у лікарню прямим наведенням вдарила російська крилата ракета Х-101.

“Російська крилата ракета Х-101 вразила дитячу лікарню “Охматдит” у центрі Києва під час ширшої серії ракетних ударів по критично важливих об’єктах української інфраструктури протягом дня 8 липня… На кадрах, зроблених випадковим свідком у Києві, зафіксовано секунду перед тим, як російська ракета вразила дитячу лікарню “Охматдит” — найбільшу педіатричну лікарню України, яка щодня приймає тисячі пацієнтів, у тому числі онкологічних. На кадрах ясно видно, як одна ракета пролетіла різкою низхідною траєкторією, перш ніж торкнутися будівлі лікарні. Служба безпеки України (СБУ) провела попереднє розслідування місця вибуху в Охматдиті та дійшла висновку, що російські сили застосували ракету Х-101 для удару по лікарні”, – повідомили в актуальному зведенні ISW за 8 липня.

При цьому аналітики вивчили різноманітні виправдання варварства, які наплодили за день у російському інформаційному просторі.

“Російські чиновники та учасники інформаційного простору намагаються зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні “Охматдит”, роблячи неправдиві заяви про пущені в дію ракети та стан лікарні — і все це всупереч наявним доказам”, — зазначили в ISW.

Так, росіяни почали із заяв свого Міноборони про те, що по лікарні вдарила українська ракета ППО.

“Траєкторія ракети на відео та видимий турбореактивний двигун під її корпусом відповідають кадру російської Х-101 і не підтверджують твердження про те, що це був перехоплювач ППО, а також ракета не виглядає пошкодженою перехоплювачами ППО”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Слідом у середовищі так званих “військкорів” з’явилися версії про те, що цілили не в лікарню, а по машинобудівному заводу “Артем” на відстані 1,6 км від неї.

“Проте під час удару по заводу “Артем” насправді влучили інші російські ракети”, – відрізали в ISW.

Окрім іншого, росіяни знову спробували “перетворити” дитячу лікарню на “легітимну ціль” – у різний спосіб: наприклад, заявляли, що там Україна…. зберігала ракети. А також – що частину чи всю лікарню використовували для лікування поранених українських солдатів. На останньому “виправданні” удару аналітики зупинилися окремо.

“Багато з цих хибних російських інформаційних операцій не звільняють російські сили від юридичної чи моральної відповідальності за наслідки їхніх ударів по Україні, навіть якщо вони правдиві. Російські інформаційні операції, що хибно зображують дитячу лікарню “Охматдит” частково або повністю як військовий госпіталь, хибно передбачають що така лікарня є законною військовою ціллю. Примітно, що Дитяча лікарня “Охматдит” не є військовим госпіталем — це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, в якій щорічно проходять лікування до 18 000 дітей. Стаття 19 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, що підписані Росією, свідчить, що міжнародно-правовий захист цивільних лікарень не припиняється, якщо лікарня не робить “дій, що завдають шкоди противнику”, і Стаття 19 прямо виключає присутність хворих або поранених військовослужбовців як дію, що “завдає шкоди противнику”. У статті 19 також говориться, що “противник” повинен зробити попередження перед нападом на лікарню, що, ймовірно, містить військовий об’єкт, який “завдає шкоди”, й жодне російське джерело не стверджує, що російська влада зробила таке попередження, і не надало жодних доказів того, що лікарня, яка заповнена хворими дітьми, становила безпосередню загрозу російським військам. Заява Міноборони Росії про те, що український перехоплювач ППО вразив цивільні об’єкти, та твердження російського військового блогера про те, що російська ракета випадково влучила до лікарні, також не звільняють російські сили від відповідальності за ці наслідки, оскільки Росія є державою-агресором у цій війні, й Україні не довелося б захищатися від російських ударів, якби Росія не розпочала повномасштабне вторгнення та чергову серію ракетних ударів по Україні”, – підсумували в ISW.

Нагадаємо, лікарня “Охматдит” у Києві стала одним з, але далеко не єдиним об’єктом російської ракетної атаки 8 липня. Також у столиці повністю зруйнований під’їзд житлового будинку, пошкоджений медичний центр. У Дніпрі пошкодження отримали багатоповерхівка та підприємство. У Кривому Розі також є руйнування на підприємстві. У всіх випадках є загиблі та поранені, частина людей станом на вечір 8 липня ще могла залишатися під завалами.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні станом на 23:00 8 липня повідомив про 37 загиблих та понад 170 поранених в Україні через масований ракетний удар армії РФ. За його даними, пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, будинки, дитсадки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр.