Live
  • Ср 10.07.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 40.77
  • EUR 44.08

ЗСУ можуть бити Storm Shadows по території РФ – новий прем’єр Британії – ЗМІ

Суспільство 14:12   10.07.2024
Вікторія Яковенко
ЗСУ можуть бити Storm Shadows по території РФ – новий прем’єр Британії – ЗМІ Фото: Стефан Руссо/WPA Pool/Getty Images

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати їхні ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Bloomberg під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні.

За його словами, ракети повинні «вочевидь використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати».

«Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях», – сказав Стармер.

Зазначається, що Storm Shadows — це високоточні крилаті ракети з дальністю стрільби понад 250 кілометрів (155 миль). Україна заявила, що їй потрібно завдавати ударів по військових цілях усередині Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки, і це одна з головних проблем, яка обговорюватиметься на саміті НАТО.

Новий прем’єр Британії також прокоментував ракетний удар РФ по дитячій лікарні «Охматдит». Стармер сказав, що це був «абсолютно шокувальний, жахливий напад», який створив «дуже важливий, хоча й трагічний фон для цього саміту».

«Моє послання президенту Путіну полягає в наступному: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників по НАТО та інших, які присутні там одночасно, підтримувати Україну та протистояти російській агресії», – зазначив він.

Читайте також: ISW про удар по Охматдиту: це була російська Х-101, джерела в РФ брешуть

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Підвішували на крані поліцейських: у Харкові судитимуть одного з окупантів
Підвішували на крані поліцейських: у Харкові судитимуть одного з окупантів
10.07.2024, 15:24
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки на дорозі: водій загинув (фото)
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки на дорозі: водій загинув (фото)
10.07.2024, 14:41
Понад 1700 авіабомб впали на Харківщину за два місяці: наслідки
Понад 1700 авіабомб впали на Харківщину за два місяці: наслідки
10.07.2024, 14:50
Землі в Лісопарку, виділені за кооперативною схемою, повернули громаді Харкова
Землі в Лісопарку, виділені за кооперативною схемою, повернули громаді Харкова
10.07.2024, 13:50
ЗСУ можуть бити Storm Shadows по території РФ – новий прем’єр Британії – ЗМІ
ЗСУ можуть бити Storm Shadows по території РФ – новий прем’єр Британії – ЗМІ
10.07.2024, 14:12
Удар РФ по Липцях 20.06: поліція на 80% впевнена, що це був не ФАБ-3000
Удар РФ по Липцях 20.06: поліція на 80% впевнена, що це був не ФАБ-3000
10.07.2024, 13:28

Новини за темою:


Ви читали новину: «ЗСУ можуть бити Storm Shadows по території РФ – новий прем’єр Британії – ЗМІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати їхні ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії.".