ЗСУ можуть бити Storm Shadows по території РФ – новий прем’єр Британії – ЗМІ
Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати їхні ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Bloomberg під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні.
За його словами, ракети повинні «вочевидь використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати».
«Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях», – сказав Стармер.
Зазначається, що Storm Shadows — це високоточні крилаті ракети з дальністю стрільби понад 250 кілометрів (155 миль). Україна заявила, що їй потрібно завдавати ударів по військових цілях усередині Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки, і це одна з головних проблем, яка обговорюватиметься на саміті НАТО.
Новий прем’єр Британії також прокоментував ракетний удар РФ по дитячій лікарні «Охматдит». Стармер сказав, що це був «абсолютно шокувальний, жахливий напад», який створив «дуже важливий, хоча й трагічний фон для цього саміту».
«Моє послання президенту Путіну полягає в наступному: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників по НАТО та інших, які присутні там одночасно, підтримувати Україну та протистояти російській агресії», – зазначив він.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Storm Shadows, бить, Великобритания, ракети, рф, Україна;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати їхні ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії.".