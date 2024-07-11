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Продовжую служити Україні – Залужний розпочав роботу послом у Великій Британії

Політика 20:46   11.07.2024
Оксана Якушко
Продовжую служити Україні – Залужний розпочав роботу послом у Великій Британії

Про це ексглавком ЗСУ Валерій Залужний повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Приступив до виконання обов’язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі. Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства», – написав Залужний.

Читайте також: Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 20:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це ексглавком ЗСУ Валерій Залужний повідомив у своєму телеграм-каналі.".