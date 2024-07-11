Продовжую служити Україні – Залужний розпочав роботу послом у Великій Британії

Про це ексглавком ЗСУ Валерій Залужний повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Приступив до виконання обов’язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі. Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства», – написав Залужний.

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