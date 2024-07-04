Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу

Політика 17:10   04.07.2024
Оксана Якушко
Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу

Ексглавком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Великобританії, де виконуватиме обов’язки посла України, повідомляє Суспільне.

Найближчим часом Залужний розпочне виконання своїх обов’язків.

Читайте також: Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ
04.07.2024, 17:28
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
04.07.2024, 07:35
Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу
Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу
04.07.2024, 17:10
Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
03.07.2024, 08:19
Завтра пів дня не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові
Завтра пів дня не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові
04.07.2024, 16:42
Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану
Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану
04.07.2024, 15:38

Новини за темою:

14:25
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
19:29
Валерія Залужного призначили послом України до Великої Британії
15:55
Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP
14:48
Зеленський хоче звільнити Залужного, бо не може ним керувати – УП
15:26
75% українців не схвалюють звільнення Залужного – The Times

Ви читали новину: «Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 17:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексглавком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Великобританії, де виконуватиме обов’язки посла України, повідомляє Суспільне.".