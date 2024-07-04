Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу

Ексглавком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Великобританії, де виконуватиме обов’язки посла України, повідомляє Суспільне.

Найближчим часом Залужний розпочне виконання своїх обов’язків.

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