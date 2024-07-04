Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу
Ексглавком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Великобританії, де виконуватиме обов’язки посла України, повідомляє Суспільне.
Найближчим часом Залужний розпочне виконання своїх обов’язків.
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- Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: Валерий Залужный, Великобритания, дипломат, посол;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 17:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексглавком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Великобританії, де виконуватиме обов’язки посла України, повідомляє Суспільне.".