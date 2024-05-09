Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Президент України Володимир Зеленський 9 травня підписав указ про призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у королівстві Великій Британії.
Відповідний указ Зеленського №316/2024 оприлюднено на сайті президента України.
Раніше, 8 травня, Зеленський указом №309/2024 звільнив ексглавкома Залужного із військової служби за станом здоров’я. За ексглавкомом зберегли право носіння військової форми одягу.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: Валерий Залужный, Великобритания, Владимир зеленский, ЗСУ, назначение, посол в Великобритании, президент Украины, указ;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 14:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський 9 травня підписав указ про призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у королівстві Великій Британії.".