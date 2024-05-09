Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський 9 травня підписав указ про призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у королівстві Великій Британії.

Відповідний указ Зеленського №316/2024 оприлюднено на сайті президента України.

Раніше, 8 травня, Зеленський указом №309/2024 звільнив ексглавкома Залужного із військової служби за станом здоров’я. За ексглавкомом зберегли право носіння військової форми одягу.

Читайте також: Валерія Залужного призначили послом України до Великої Британії