Зеленский назначил Залужного послом в королевство Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в королевстве Великобритании.

Соответствующий указ Зеленского №316/2024 обнародован на сайте президента Украины.

Ранее, 8 мая, Зеленский указом №309/2024 уволил экс-главкома Залужного с военной службы по состоянию здоровья. За экс-главкомом сохранили право ношения военной формы одежды.