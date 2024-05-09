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Зеленский назначил Залужного послом в королевство Великобритании

Мир 14:25   09.05.2024
Оксана Якушко
Зеленский назначил Залужного послом в королевство Великобритании Оксана Парафенюк для The Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в королевстве Великобритании.

Соответствующий указ Зеленского №316/2024 обнародован на сайте президента Украины.

Ранее, 8 мая, Зеленский указом №309/2024 уволил экс-главкома Залужного с военной службы по состоянию здоровья. За экс-главкомом сохранили право ношения военной формы одежды.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в королевстве Великобритании.".