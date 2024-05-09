Зеленский назначил Залужного послом в королевство Великобритании
Оксана Парафенюк для The Washington Post
Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в королевстве Великобритании.
Соответствующий указ Зеленского №316/2024 обнародован на сайте президента Украины.
Ранее, 8 мая, Зеленский указом №309/2024 уволил экс-главкома Залужного с военной службы по состоянию здоровья. За экс-главкомом сохранили право ношения военной формы одежды.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: Валерий Залужный, Великобритания, Владимир зеленский, ВСУ, назначение, посол в Великобритании, президент Украины, указ;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 14:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в королевстве Великобритании.".