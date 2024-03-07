Экс-главкома Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобританию

Кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на дипломатическую должность согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

«В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорится в заявлении МИД.