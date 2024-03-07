Экс-главкома Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобританию
Кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на дипломатическую должность согласовал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.
«В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорится в заявлении МИД.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: Валерий Залужный, Великобритания, Владимир зеленский, посол Украины, Украина;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 19:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на дипломатическую должность согласовал президент Украины Владимир Зеленский.".