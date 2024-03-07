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Валерія Залужного призначили послом України до Великої Британії

Світ 19:29   07.03.2024
Оксана Якушко
Валерія Залужного призначили послом України до Великої Британії

Кандидатуру ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на дипломатичну посаду узгодив президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ.

«У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман», – йдеться у заяві МЗС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кандидатуру ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на дипломатичну посаду узгодив президент України Володимир Зеленський.".