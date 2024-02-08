“Запропонував і надалі бути в команді” – Зеленський зустрівся із Залужним
“Подякував за два роки захисту України… Запропонував й надалі бути в команді”. Таке повідомлення опублікував в телеграмі президент Володимир Зеленський під фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, прямо не заявляючи про його відставку.
“Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України”, – написав Зеленський.
Одночасно публікація з таким самим фото з’явилася в телеграм-каналі головнокомандувача ЗСУ.
“Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України”, — йдеться у публікації.
Залужного звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ, написав нардеп Олексій Гончаренко.
Указу на сайті Офісу президента наразі немає.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: главнокомандующий ВСУ, Залужный, Зеленський, ЗСУ, уволен, увольнение;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський обговорив із Залужним оновлення керівництва ЗСУ".