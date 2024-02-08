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“Запропонував і надалі бути в команді” – Зеленський зустрівся із Залужним

Політика 18:20   08.02.2024
Олена Нагорна
“Запропонував і надалі бути в команді” – Зеленський зустрівся із Залужним

“Подякував за два роки захисту України… Запропонував й надалі бути в команді”. Таке повідомлення опублікував в телеграмі президент Володимир Зеленський під фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, прямо не заявляючи про його відставку.

“Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України”, – написав Зеленський.

Одночасно публікація з таким самим фото з’явилася в телеграм-каналі головнокомандувача ЗСУ.

“Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України”, — йдеться у публікації.

Залужного звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ, написав нардеп Олексій Гончаренко.

Указу на сайті Офісу президента наразі немає.

Читайте також: Зеленський хоче звільнити Залужного, бо не може ним керувати – УП

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 18:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський обговорив із Залужним оновлення керівництва ЗСУ".