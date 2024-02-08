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«Предложил и в дальнейшем быть в команде» — Зеленский встретился с Залужным

Политика 18:20   08.02.2024
Елена Нагорная
«Предложил и в дальнейшем быть в команде» — Зеленский встретился с Залужным

«Поблагодарил за два года защиты Украины… Предложил и в дальнейшем быть в команде». Такое сообщение опубликовал в Telegram президент Владимир Зеленский под фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, прямо не заявляя об его отставке.

«Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский.

Одновременно публикация с таким же фото появилась в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ.

«Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины», — говорится в публикации.

Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ, написал нардеп Алексей Гончаренко.

Указа на сайте Офиса президента пока нет.

Читайте также: Зеленский хочет уволить Залужного, потому что не может им руководить – УП

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 18:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ".