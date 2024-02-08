«Предложил и в дальнейшем быть в команде» — Зеленский встретился с Залужным
«Поблагодарил за два года защиты Украины… Предложил и в дальнейшем быть в команде». Такое сообщение опубликовал в Telegram президент Владимир Зеленский под фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, прямо не заявляя об его отставке.
«Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский.
Одновременно публикация с таким же фото появилась в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ.
«Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины», — говорится в публикации.
Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ, написал нардеп Алексей Гончаренко.
Указа на сайте Офиса президента пока нет.
Читайте также: Зеленский хочет уволить Залужного, потому что не может им руководить – УП
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина; Теги: ВСУ, главнокомандующий ВСУ, Залужный, Зеленский, уволен, увольнение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Предложил и в дальнейшем быть в команде» — Зеленский встретился с Залужным»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ".