«Предложил и в дальнейшем быть в команде» — Зеленский встретился с Залужным

«Поблагодарил за два года защиты Украины… Предложил и в дальнейшем быть в команде». Такое сообщение опубликовал в Telegram президент Владимир Зеленский под фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, прямо не заявляя об его отставке.

«Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский.

Одновременно публикация с таким же фото появилась в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ.

«Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины», — говорится в публикации.

Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ, написал нардеп Алексей Гончаренко.

Указа на сайте Офиса президента пока нет.