Зеленский хочет уволить Залужного, потому что не может им руководить – УП

Среди причин предстоящего увольнения президентом Украины Владимиром Зеленским главкома Валерия Залужного то, что генерал не прислушался к советам президента о том, как нужно проводить военные операции, сообщает УП.

В конце января в Офисе президента прошла закрытая встреча. Одна из социологических служб представила для Владимира Зеленского и людей из его ближайшего окружения обширное исследование общественных настроений.

Подобные опросы Офис заказывает регулярно, но в этот раз результаты были для присутствующих достаточно неожиданны. Во-первых, увеличилось количество людей, желающих окончания войны даже ценой каких-то компромиссов с агрессором. Во-вторых, политическая динамика демонстрировала падение поддержки власти и президента и одновременно рост рейтингов главкома ВСУ Валерия Залужного и его еще даже не существующей партии.

В ОП усомнились в достоверности данных опроса, строго попросили нигде их не публиковать и людям из команды и тем, вне узкого круга ближайших, опросы не показали. Презентация прошла 24 января. А уже 29-го Зеленский пригласил на Банковую Залужную и предложил ему найти для себя какую-то новую должность в команде.

Отставка Залужного: причины

Увольнение главкома выглядит как вопрос решенный. Но это не делает его более понятным для широкой общественности.

Коммуникативный максимум, на который смогла медийная команда власти за время с 29 января, сводится к туманному заявлению Зеленского о «перезагрузке» (кого? почему? когда?) и не менее общих фраз Михаила Подоляка о «стагнации ситуации». В эфире «единого марафона» 5 февраля советник ОП заявил о необходимости «аудита войны за два года» и принятии кадровых решений по его последствиям. И это тот же Подоляк, который еще в декабре уверял, что любые разговоры о кадровых изменениях в руководстве ВСУ и Генштаба – это едва ли не российская ИПСО.

Основополагающие же причины самого конфликта лежат на пересечении политики и войны. Президент как политическая фигура смотрел и смотрит на войну не только как на проблему безопасность, но и как чисто политическую. Война – определяющий фактор политики, именно от ее результата будет зависеть политическое лицо Украины. Зеленский смотрит на всех в своей команде, то ли речь об обычных чиновниках, то ли речь идет о силовиках, министрах и депутатах – все они должны работать на его результат.

«С Залужным очевидно уже достаточно долгое время: Зеленский не может им управлять. Залужный просто слушает, делает вид, что услышал, а потом делает то, что сам считает правильным. Когда готовили контрнаступление, то таких историй было масса и с распределением оружия, и с планированием, и с чем угодно», – объясняет один из членов команды Зеленского.

Говоря проще, управленческий военный кризис в отношениях Зеленского – Залужного усилился наложением на чисто политическую плоскость. Особенно после того как большая наступательная операция на юге не дала запланированных результатов. Политическая верхушка вполне ощутила последствия несоответствия между накрученными в «марафоне» ожиданиями от контрнаступления и его реальными достижениями.

Упомянутые во вступлении социологические тренды – стабильная поддержка у военного Залужного и такое же стабильное падение в политика Зеленского – как можно точнее иллюстрируют этот тезис.

В ОП свято убеждены, что Залужный получает политический вес на ресурсах президента, а весь негатив перетекает к Зеленскому. Ситуация для последнего, мягко говоря, угрожающая. И другого выхода, как искать Залужному замену, на Банковой не видят.

Залужный, по данным УП, объявил своему ближайшему окружению, что в случае отставки собирается заняться своим здоровьем. И, возможно, начать преподавательскую деятельность.

Но какими бы ни были причины потенциальной отставки главкома Залужного, главное – какие последствия она будет иметь.

Во-первых, уже сейчас из-за растягивания процесса увольнения на неопределенные недели наблюдаются проблемы с принятием важных решений и на уровне Генштаба, и на уровне низшего командования.

Армия не знает, выполнять ли команды людей, чей статус сейчас подвешен, стоит ли слушать тех, кто пока главным не стал. В ситуации, когда противник оказывает постоянное давление на всех фронтах, это положение дел может оказаться роковым для управляемости войском вообще.

«Ситуация очень сложная, кажется очень малое количество боеприпаса. Генштаб ничего сейчас не хочет решать. А для войск эта пауза – это катастрофа», – жалуются УП собеседники одной из бригад на Авдеевском направлении.

Во-вторых, политический процесс может претерпеть кардинальные изменения. Только, в отличие от 2019-го, Владимир Александрович окажется не в роли борющегося против системы, а того, против кого борются.

Увольнение без объяснения самого популярного военного командующего в стране нанесет удар по доверию всем властям. И в перспективе может превратить Залужного в мощную политическую фигуру.

Если главнокомандующий пойдет в политику и сможет остаться публичным, это изменение будет настолько ощутимым, что сможет сразу изменить статус-кво, создав новый большой полюс политического тяготения.

Ранее стало известно, что Зеленский не верил в нападение РФ и отверг совет мобилизовать все доступные резервы для укрепления границы. В результате командующий его армией генерал Валерий Залужный был вынужден скрывать подготовку обороны не только от РФ, но и от самого Зеленского.