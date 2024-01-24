Отказывался верить в нападение РФ. Вышла биография Зеленского The Showman

Книга журналиста Time Саймона Шустера The Showman (Шоумен) о президенте Украины Владимире Зеленском появилась в продаже. Ее анонс уже вызвал бурное обсуждение в украинском обществе после того, как британский Telegraph опубликовал отрывки из книги. В день выхода биографии Зеленского о ней написало и ведущее американское издание Bloomberg.

В начале «Шоумена» Владимир Зеленский по-прежнему остается знаменитым комиком и выскочкой-кандидатом в президенты. «В ту ночь, когда мы впервые встретились, за кулисами его шоу весной 2019 года, Зеленский выглядел более напуганным, чем я мог бы его увидеть какое-то время», — пишет автор и корреспондент Time Саймон Шустер.

Пугала будущего президента Украины перспектива потерять азарт сцены, если он действительно выиграет выборы. «Его друзья позже рассказали мне о его пристрастии к аплодисментам и лести», — пишет Шустер. «Ничего из этого не сопровождает его в президентстве».

Шустер, который освещает международные события в РФ и Украине, потратил годы на написание книги, которая вышла 23 января. Несколько обширных первых интервью с Зеленским укрепили доверие и обеспечили доступ к президенту и его окружению в Киеве после начала войны. Книга сочетает в себе непосредственный опыт Шустера с долгими часами бесед с президентом, первой леди и их окружением, что дает целый ряд идей – некоторые впечатляющие, некоторые тревожные.

Перед своей победой человек, ставший знаменитостью, сыграв случайного президента на телевидении, также утверждал, что не собирается менять свою жизнь, если его изберут по-настоящему. У него не было планов становиться политкорректным, и даже после того, как он стал президентом, он заявил, что будет встречаться с иностранными лидерами только в том случае, если они будут «интересными».

Реальность оказалась сложнее. Во время встречи с Владимиром Путиным комично нахмуренные брови Зеленского и вежливые шутки (и даже присутствие лидеров Германии и Франции) не смогли остановить президента РФ от начала войны два года спустя.

Когда на страну обрушились ракеты, Зеленский отклонил призывы симпатизирующих ему иностранных лидеров бежать из Украины и остался в Киеве, спустившись в обширный бункер советской эпохи под своей штаб-квартирой. Спартанские условия подземелья, «пустынные и немного жуткие», тяжело переживались президентом. Один из его помощников описал его как «ходячий труп» из-за недостатка солнца и сна. Тем не менее, давление также превратило Зеленского в человека, которого теперь узнает международная публика: мрачного лица, с небольшой бородкой и стройного телосложения под одеждой цвета хаки. Вскоре Зеленский и его кабинет адаптировались к стрессу, пишет Шустер. «Позже они поставили стол для пинг-понга. Мало кто мог его победить».

Хотя Шустер высоко оценивает способность Зеленского противостоять невзгодам, когда они материализуются, книга также раскрывает его тревожную привычку отказываться признавать их приближение. За несколько месяцев до вторжения в 2022 году он преуменьшал риск полномасштабной войны, хотя спецслужбы США предупреждали, что она неизбежна. Его жена Елена Зеленская призналась, что накануне вторжения она не знала, что им грозит опасность. «Чаще он скрывал свои опасения за шутками и улыбками», — сказала она, описывая свое отношение к началу войны.

Зеленский настолько стремился избежать паники, что отверг совет мобилизовать все доступные резервы для укрепления границы. В результате командующий его армией генерал Валерий Залужный был вынужден скрывать подготовку обороны не только от РФ, но и от самого Зеленского. «Помимо катастрофы самого вторжения, президенту придется признать свою неспособность предвидеть его», — пишет Шустер.

Когда началась война, Зеленский вел себя так, как будто Украина никогда не проиграет. «Отбейте их», — приказал он командирам, зная, что у его армии нет для этого средств. И все же это произошло. Народ его огромной, яркой и своеобразной страны совершил невозможное, удивив российскую армию и мир.

Шустер отдает должное украинскому лидеру, не устраивая ему слишком теплую ванну. Даже если одной только демонстрации уверенности недостаточно, чтобы противостоять Путину, утверждает он, артистизм Зеленского оттачивался более 20 лет. И он дал президенту уникальную возможность вести свою страну через войну.

Книга заканчивается на открытой ноте. Война еще далека от завершения, и ее исход неясен. Западная помощь Украине прекратилась, и внимание мира отвлеклось. «Позже нас будут судить», — говорит Зеленский Шустеру на последней странице.