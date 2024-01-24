Відмовлявся вірити у напад РФ. Вийшла біографія Зеленського The Showman

Книга журналіста Time Саймона Шустера The Showman (Шоумен) про президента України Володимира Зеленського з’явилася у продажу. Її анонс вже викликав бурхливе обговорення в українському суспільстві після того, як британський Telegraph опублікував уривки із книги. У день виходу біографії Зеленського про неї написало провідне американське видання Bloomberg.

На початку «Шоумена» Володимир Зеленський, як і раніше, залишається знаменитим коміком і вискочкою-кандидатом у президенти. «Тієї ночі, коли ми вперше зустрілися, за лаштунками його шоу навесні 2019 року, Зеленський виглядав наляканішим, ніж я міг би його побачити якийсь час», — пише автор і кореспондент Time Саймон Шустер.

Майбутнього президента України лякала найбільше перспектива втратити азарт сцени, якщо він справді виграє вибори. «Його друзі пізніше розповіли мені про його пристрасть до оплесків та лестощів», — пише Шустер. “Нічого з цього не супроводжує його в президентстві”.

Шустер, який висвітлює міжнародні події у РФ та Україні, витратив роки на написання книги, що вийшла 23 січня. Декілька великих перших інтерв’ю з Зеленським зміцнили довіру і забезпечили доступ до президента та його оточення в Києві після початку війни. Книга поєднує в собі безпосередній досвід Шустера з довгими годинами бесід із президентом, першою леді та їх оточенням, що дає цілу низку ідей – деякі вражають, деякі тривожні.

Перед своєю перемогою людина, яка стала знаменитістю, зігравши випадкового президента на телебаченні, також стверджувала, що не збирається змінювати своє життя, якщо її оберуть по-справжньому. Він не мав планів ставати політкоректним, і навіть після того, як він став президентом, заявив, що зустрічатиметься з іноземними лідерами лише в тому випадку, якщо вони будуть «цікавими».

Реальність виявилася складнішою. Під час зустрічі з Володимиром Путіним комічно насуплені брови Зеленського та ввічливі жарти (і навіть присутність лідерів Німеччини та Франції) не змогли зупинити президента РФ від початку війни через два роки.

Коли по країні вдарили ракети, Зеленський відхилив заклики іноземних лідерів, які симпатизують йому, втекти з України і залишився в Києві, спустившись у великий бункер радянської епохи під своєю штаб-квартирою. Спартанські умови підземелля, «пустельні та трохи моторошні», тяжко переживалися президентом. Один з його помічників описав його як «ходячий труп» через нестачу сонця та сну. Однак, тиск також перетворив Зеленського на людину, яку тепер знає міжнародна публіка: похмуре обличчя, з невеликою борідкою та стрункої статури під одягом кольору хакі. Незабаром Зеленський та його кабінет адаптувалися до стресу, пише Шустер. Пізніше вони поставили стіл для пінг-понгу. “Мало хто міг його перемогти».

Хоча Шустер високо оцінює здатність Зеленського протистояти негараздам, коли вони матеріалізуються, книга також розкриває його тривожну звичку відмовлятися визнавати їхнє наближення. За кілька місяців до вторгнення 2022 року він применшував ризик повномасштабної війни, хоча спецслужби США попереджали, що вона неминуча. Його дружина Олена Зеленська зізналася, що напередодні вторгнення вона не знала, що їм загрожує небезпека. “Частіше він приховував свої побоювання за жартами та усмішками”, – сказала вона, описуючи своє ставлення до початку війни.

Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду мобілізувати всі доступні резерви для зміцнення кордону. У результаті командувач його армією генерал Валерій Залужний змушений був приховувати підготовку оборони як від РФ, а й від самого Зеленського. “Крім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться визнати свою нездатність передбачати його”, – пише Шустер.

Коли почалася війна, Зеленський поводився так, ніби Україна ніколи не програє. «Відбийте їх», — наказав він командирам, знаючи, що його армія не має для цього ресурсів. І все ж таки це сталося. Народ його величезної, яскравої та своєрідної країни вчинив неможливе, здивувавши російську армію та світ.

Шустер віддає належне українському лідеру, не влаштовуючи йому надто теплу ванну. Навіть якщо лише демонстрації впевненості недостатньо, щоб протистояти Путіну, стверджує він, артистизм Зеленського відточувався більш ніж 20 років. І він дав президенту унікальну нагоду вести свою країну через війну.

Книжка закінчується на відкритій ноті. Війна ще далека від завершення, і її результат незрозумілий. Західна допомога Україні припинилася, і увага світу відвернулася. “Пізніше нас судитимуть”, – каже Зеленський Шустеру на останній сторінці.