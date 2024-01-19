Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський

Посилення тиску на Пекін – найвпливовішого політичного союзника Москви – стало ключовою темою розмови для президента України Володимира Зеленського та інших офіційних осіб цього тижня під час зустрічі світової еліти у швейцарському Давосі, пише CNN.

Там Зеленський заявив журналістам, що «дуже хотів би, щоб Китай був залучений до мирного плану України. Його міністр закордонних справ заявив, що країна хоче більшого контакту з Китаєм “на всіх рівнях”.

Але прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, схоже, залишив Світовий економічний форум на початку цього тижня, так і не зустрівшись із Зеленським. І він не звернувся безпосередньо до конфлікту в 25-хвилинній промові, присвяченій тому, щоб заспокоїти свою аудиторію з приводу економіки Китаю, що слабшає.

Хоча китайські чиновники минулого року активізували зусилля, щоб представити країну потенційним мирним посередником у війні, аналітики кажуть, що малоймовірно, що Пекін зараз використовує свої глибокі зв’язки з РФ, щоби припинити війну – і особливо на умовах України.

«Китай вважає, що він уже відіграє важливу роль у просуванні світу. Просто китайська версія світу – це не те, що хоче бачити Зеленський», – сказала Юн Сун, директор китайської програми вашингтонського аналітичного центру Стімсон-центр.

Минулого року, після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін вперше поговорив із Зеленським приблизно за 14 місяців після початку війни, Пекін направив посла як до Києва, так і до Москви. Піднебесна також опублікувала власну пропозицію про мир, яка, на відміну від вимог України, закликає до припинення вогню без попереднього виведення російських військ, які незаконно окупували українську територію.

Аналітики кажуть, що останні події в Давосі наголошують на очікувальній позиції Китаю, коли справа доходить до будь-яких подальших зусиль, спрямованих на завершення війни. Оскільки бойові дії, як і раніше, у глухому куті, жодна зі сторін не подає ознак відступу, а ще один великий конфлікт на Близькому Сході привертає увагу всього світу.

«Раніше Китай, можливо, хотів виступити посередником, тому що не хотів, щоб РФ надто сильно програла. Але тепер на цьому фронті менше занепокоєння… Китай має більше стимулів спостерігати за тим, як розгортатиметься розвиток бойових дій, що стане основою для будь-яких (мирних) переговорів», — сказала Сун.

«Тепер, коли США відволікає Сектор Гази, а ресурси, доступні Україні, більш обмежені, ситуація змінилася на користь РФ. У Китаю ще менше причин «просувати справедливий світ, за який виступає Захід та Україна», — сказала вона.

Китай реагує на конфлікт у секторі Газа

Поки Лі зосередив увагу на економіці в Давосі, міністр закордонних справ Китаю Ван І на початку цього тижня зосередив свою увагу на секторі Газа.

У Каїрі міністр закордонних справ Ван виступив із спільною заявою з Лігою арабських держав, закликаючи до «негайного і всеосяжного припинення вогню» в секторі Газа, щоб покласти край війні, що тривала понад три місяці.

Хоча незрозуміло, який вплив має Китай у регіоні, щоб відігравати сильну роль у підтримці таких зусиль, Пекін одним з перших визнав Палестину як суверенну державу наприкінці 1980-х років.

Але конфлікт у Газі дає можливість для Сі Цзіньпіна позиціонувати Китай як альтернативного США міжнародного лідера, зокрема для Глобального Півдня – і посилює уявлення, що американська політика порушила глобальну стабільність.

“Так багато (глобального) розчарування та гніву перейшло на конфлікт у Газі… і саме тут Китай набирає очки за спробу позиціонувати себе як дипломатичну силу в ім’я добра”, – сказав Алекс Габуєв, директор Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні.

«Коли справа доходить до війни в Газі, більшість країн Глобального Півдня категорично проти того, що робить Ізраїль… це конфлікт, у якому уявлення себе як агента миру та рішення шляхом переговорів викликає у вас набагато більше співчуття… на відміну від української війни, де більшість країн сидять на паркані, і тільки Захід є настільки єдиним», — сказав він.

Саміт світу

Чи зацікавлений Пекін приєднатися до країн – у тому числі Глобального Півдня – готових сісти за стіл переговорів з Україною та почути її мирні умови, перевірять на майбутньому мирному саміті.

Зустріч, дата проведення якої, як заявила Швейцарія, не розголошується на прохання Зеленського, приверне світових лідерів до обговорення, як покласти край конфлікту, що наближається до свого третього року. Зеленський назвав це заходом, «в якому можуть взяти участь усі країни, які шанують територіальну цілісність України».

Китай не підтвердив і не спростував свою участь у саміті, заявивши, що позиція країни «зосереджена на сприянні мирним переговорам» та підтримує «будь-які зусилля щодо встановлення миру».

Аналітики кажуть, що малоймовірно, що Китай братиме участь на високому рівні у переговорах, відправною точкою яких буде думка України, а не РФ.

РФ не була на жодному з чотирьох закритих міжнародних мирних переговорів, хоча її участь була б необхідна для укладання мирної угоди. Китай був присутній лише на одному з трьох самітів, організованому його дедалі ближчим стратегічним партнером Саудівською Аравією.

Пекін розглядає Москву як ключового партнера на противагу тому, що він вважає ворожим Заходом, і дві країни продовжують зміцнювати зв’язки у сфері безпеки, дипломатичні та економічні зв’язки відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення.

«Поки що РФ не прийме це, що б не відбувалося на мирній конференції, це не має значення. Китай не підтримуватиме умови, проти яких виступає РФ», – заявив Сунь у Вашингтоні. «Будь-яка спроба залучити Китай до такої ситуації зазнає невдачі, тому що Китай також розуміє причину свого приєднання до такої сесії».

Китай може залишатися осторонь, доки він не відчує, що настав момент для компромісу між Києвом та Москвою – шанс, у рамках якого він може спробувати посилити свою роль.