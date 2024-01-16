США перекажуть Зеленському у Давосі, що Україна має перейти до оборони – ЗМІ

Якщо Білий дім вимагатиме у Давосі, щоб Київ стримував РФ, а не відвойовував свої землі, він також має надати бронетехніку та боєприпаси, пише видання Bloomberg.

У бесіді з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник із національної безпеки США Джейк Салліван передасть послання від свого боса, президента Джо Байдена. Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби із російськими окупантами з атак на оборону.

Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому не хотілося б це чути чи говорити про це публічно. Тому він повинен сказати Саллівану, щоб той відповів Байдену і нагадав Конгресу США, що Україна може вести належну оборону лише у тому випадку, якщо США та їхні союзники гарантують, що має всі необхідні кошти.

Така трагічна ситуація в Україні майже за два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ: заради підтримки морального духу всередині країни Зеленський відчуває, що йому необхідно продовжувати заперечувати, що війна зараз зайшла в глухий кут, як нещодавно необережно визнав головнокомандувач Валерій Залужний.

Таким чином, сміливо заявлена ​​мета Зеленського залишається формулою світу із 10 пунктів, яку він запропонував у 2022 році. Вона включає повне виведення російських військ, повернення всіх українських дітей, яких викрала Москва, суд над російськими воєнними злочинами та багато іншого. Саме цей план обговорювали 83 країни в Давосі напередодні цього тижня. Але РФ не запросили, і Китай не з’явився, тому всі усвідомлюють, що це глухий кут.

Заморожена лінія фронту розповідає іншу історію. Контрнаступ України провалився (що розчарувало Вашингтон, який закликав Київ прийняти іншу тактику). Росіяни ґрунтовно окопалися, а українці втратили дуже багато солдатів і дуже багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони від нещадних російських ракетних обстрілів. Наступати завжди складніше, ніж захищатися, але для України про це зараз не може бути й мови.

Путін також усвідомив тактичні переваги оборони: він фактично наказав своїй армії призупинити завоювання та утримувати землі, які вона займає. Це також має стратегічний сенс. Путін (чиє власне «переобрання» у березні вирішено наперед) проведе 2024 рік в очікуванні виборів у США в надії, що Дональд Трамп повернеться до Білого дому, і два диктатори укладуть угоду.

Тим часом Путін перевів російське суспільство на рейки військової економіки. Кремль витратить 8% ВВП на свою армію у 2024 році, перевищивши соціальні витрати вперше після розпаду СРСР. Російські заводи виробляють патрони та бомби, а їхні партнери Іран та Північна Корея відправляють ще більше.

Україна має менше ресурсів. Минулого року вона отримала щедру підтримку США, Великобританії, Європейського Союзу та інших західних союзників. Але їхній ентузіазм згасає. Загальна сума допомоги у розмірі $110 мільярдів застрягла у США та Європі. У Вашингтоні трампісти у Палаті представників займаються шантажем, щоб потурати своїм фантазіям про стіну на кордоні з Мексикою. У Європі перешкодою для допомоги є Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини та впливовий друг Трампа та Путіна. Звичайно, Україні слід наростити власне виробництво боєприпасів, але це легше сказати, ніж зробити, доки її заводи атакують російські ракети.

У цьому контексті Зеленський прав, відкидаючи повторювані заклики Заходу до припинення вогню. Росія скористається паузою для переозброєння та поповнення запасів, щоб пізніше відновити повномасштабну атаку на Україну. А ось Україна під час того ж перемир’я може й не отримати від Заходу більше грошей та зброї. Таким чином, припинення вогню зараз може бути рівносильним капітуляції в майбутньому.

Найбільше шокує в цьому те, наскільки окремі частини ЄС спантеличені путінською дезінформацією або мають інші пріоритети. Республіканці у Палаті представників та Орбан у Європі в основному належать до останньої категорії. Їхній цинізм увійде в історію.

Тому Зеленський повинен відповісти Саллівану те, що обидва вони вже знають: звичайно, ми перестанемо ганяти наші західні танки «Абрамс», «Леопард» і «Челленджер» добре замінованим брудом і траншеями, тоді як росіяни атакують нас дронами зверху. Ми зупинимо це, бо це безглуздо. Натомість ми намагатимемося втримати те, що в нас ще є, навіть якщо наші земляки в окупованій частині України подумають, що ми кидаємо їх окупантам. Ми зробимо це тому, що нам потрібно використовувати час як нашого союзника. Але ми зможемо захистити свої позиції лише тоді, якщо ви зі США та Європи продовжите давати нам дрони, ракети та кулі, а також комплекти для будівництва непробивних укріплень.

Зеленський і Салліван розуміють, що цю підтримку має надати Байден, навіть попри те, що він намагається впоратися з новою війною на Близькому Сході, напруженістю у Східній Азії та внутрішньою руйнівною кулею під назвою Трамп. Щодо України, принаймні цього року в Давосі не може бути ніякого оптимізму, лише хоробрість.