Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

РФ до літа матиме успіх в Україні, а війна з НАТО неминуча у 2025-му – Bild

Політика 15:45   15.01.2024
Олена Нагорна
РФ до літа матиме успіх в Україні, а війна з НАТО неминуча у 2025-му – Bild

Росія мобілізує додатково 200 тисяч солдатів і навесні 2024 року розпочне масштабний наступ в Україні, який до червня відкине українську армію назад. Натомість НАТО готується до військового конфлікту з РФ у травні 2025 року, після нападу Кремля на країни Альянсу, повідомило напередодні німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ міністерства оборони Німеччини. Сьогодні міністерство прокоментувало ці дані. 

“Розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової справи, особливо в ході тренувань армії”, – заявили Bild у міністерстві оборони ФРН. 

Напередодні таблоїд Bild опублікував витяг із секретного документа міністерства оборони Німеччини про можливий сценарій військового конфлікту між Росією та країнами НАТО. У плані дії РФ та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення 300 тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

“Сценарій бундесверу „Оборона Альянсу 2025” стартує у лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч людей. Потім Кремль розпочинає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад. 

Спочатку прихована, а потім дедалі більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися у жовтні у разі перекидання Росією військ та ракет середньої дальності до Калінінграда. З грудня 2024 року в районі «Сувалкського коридору» відбувається штучно спричинений «прикордонний конфлікт» та «заворушення з численними жертвами».

Коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО приймає рішення щодо заходів стримування, в “день Х” НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема 30 тисяч солдатів бундесверу.

Сценарій закінчується за 30 днів після “дня Х”. Чи буде Росія стримана НАТО, залишається у сценарії відкритим питанням”, – пише Bild.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

“Про статтю в Bild. Bild має навчальний сценарій, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військового потенціалу в тій чи іншій сфері. Раніше сценарії були повністю вигаданими, з неіснуючими країнами та географічними регіонами. Зараз більш застосовними є існуючі країни та географічні регіони”, – написав Сартс.

Читайте також: Ми не даємо українцям потрібного для перемоги – екскомандувач НАТО у Європі

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, “Золотий хрест” від Сирського
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, “Золотий хрест” від Сирського
15.01.2024, 22:51
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові
15.01.2024, 22:22
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
15.01.2024, 21:11
Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
15.01.2024, 19:10
Авіаудар по Веселому, штурми Синьківки, обстріли Харківщини у сводці Генштабу
Авіаудар по Веселому, штурми Синьківки, обстріли Харківщини у сводці Генштабу
15.01.2024, 19:36
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
15.01.2024, 20:14

Новини за темою:

12:13
«Ставимося серйозно» – Синєгубов про плани РФ захопити Харків до 2026 року
12:16
Військовий експерт порівняв плани захоплення Харкова із прильотом марсіан
10:43
Плани РФ щодо захоплення Харкова: аналітик оцінив, чи вистачить сил
15:14
План РФ захопити Харків до 2026 року: реакція Залужного на статтю BILD (відео)
13:32
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild

Ви читали новину: «РФ до літа матиме успіх в Україні, а війна з НАТО неминуча у 2025-му – Bild»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 15:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАТО готується до військового конфлікту з РФ у травні 2025 року, після нападу Кремля на країни Альянсу, повідомило напередодні німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ міністерства оборони Німеччини".