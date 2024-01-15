РФ до літа матиме успіх в Україні, а війна з НАТО неминуча у 2025-му – Bild

Росія мобілізує додатково 200 тисяч солдатів і навесні 2024 року розпочне масштабний наступ в Україні, який до червня відкине українську армію назад. Натомість НАТО готується до військового конфлікту з РФ у травні 2025 року, після нападу Кремля на країни Альянсу, повідомило напередодні німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ міністерства оборони Німеччини. Сьогодні міністерство прокоментувало ці дані.

“Розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової справи, особливо в ході тренувань армії”, – заявили Bild у міністерстві оборони ФРН.

Напередодні таблоїд Bild опублікував витяг із секретного документа міністерства оборони Німеччини про можливий сценарій військового конфлікту між Росією та країнами НАТО. У плані дії РФ та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення 300 тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

“Сценарій бундесверу „Оборона Альянсу 2025” стартує у лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч людей. Потім Кремль розпочинає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована, а потім дедалі більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися у жовтні у разі перекидання Росією військ та ракет середньої дальності до Калінінграда. З грудня 2024 року в районі «Сувалкського коридору» відбувається штучно спричинений «прикордонний конфлікт» та «заворушення з численними жертвами».

Коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО приймає рішення щодо заходів стримування, в “день Х” НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема 30 тисяч солдатів бундесверу.

Сценарій закінчується за 30 днів після “дня Х”. Чи буде Росія стримана НАТО, залишається у сценарії відкритим питанням”, – пише Bild.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

“Про статтю в Bild. Bild має навчальний сценарій, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військового потенціалу в тій чи іншій сфері. Раніше сценарії були повністю вигаданими, з неіснуючими країнами та географічними регіонами. Зараз більш застосовними є існуючі країни та географічні регіони”, – написав Сартс.