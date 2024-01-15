РФ к лету будет иметь успех в Украине, а война с НАТО неизбежна в 2025 — Bild

Россия мобилизует дополнительно 200 тысяч солдат и весной 2024 года начнет масштабное наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад. При этом НАТО готовится к военному конфликту с РФ в мае 2025 года, после нападения Кремля на страны Альянса, сообщило накануне немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ министерства обороны Германии. Сегодня министерство прокомментировало эти данные.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — заявили Bild в министерстве обороны ФРГ.

Накануне таблоид Bild опубликовал выдержки из секретного документа министерства обороны Германии о возможном сценарии военного конфликта между Россией и странами НАТО. В плане действия РФ и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение 300 тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

“Сценарий бундесвера «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.

Первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе «Сувалкского коридора» происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 тысяч военных, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после «дня Х». Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом”, — пишет Bild.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием, а не секретным анализом разведки.

«О статье в Bild. Bild имеет учебный сценарий, который всегда является воображаемой ситуацией для проверки военного потенциала в той или иной сфере. Ранее сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более применимы существующие страны и географические регионы», — написал Сартс.