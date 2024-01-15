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Мы не даем украинцам то, что нужно для победы — экс-командующий НАТО в Европе

Мир 11:37   15.01.2024
Филипп Бридлав
экс-командующий силами НАТО в Европе
Мы не даем украинцам то, что нужно для победы — экс-командующий НАТО в Европе Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

Мы не даем украинцам того, что нужно для победы. Точнее мы даем им столько, чтобы они могли продержаться на поле боя. Западные лидеры руководствуются своими страхами и потому не способны понять, что значит побежденный Путин.

Автор: Филипп Бридлав, экс-командующий силами НАТО в Европе
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Филипп Бридлав, экс-командующий силами НАТО в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не даем украинцам того, что нужно для победы. Точнее мы даем им столько, чтобы они могли продержаться на поле…".