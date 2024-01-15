Мы не даем украинцам то, что нужно для победы — экс-командующий НАТО в Европе
Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES
Мы не даем украинцам того, что нужно для победы. Точнее мы даем им столько, чтобы они могли продержаться на поле боя. Западные лидеры руководствуются своими страхами и потому не способны понять, что значит побежденный Путин.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:37;
Корреспондент Филипп Бридлав, экс-командующий силами НАТО в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не даем украинцам того, что нужно для победы. Точнее мы даем им столько, чтобы они могли продержаться на поле…".