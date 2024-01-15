Ми не даємо українцям потрібного для перемоги – екскомандувач НАТО у Європі
Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES
Ми не даємо українцям того, що потрібно для перемоги. Точніше, ми даємо їм стільки, щоб вони могли протриматися на полі бою. Західні лідери керуються своїми страхами й тому не здатні зрозуміти, що означає переможений Путін.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Нато;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:37;
Кореспондент Філіп Брідлав, ексголовнокомандувач сил НАТО у Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не даємо українцям того, що потрібно для перемоги. Точніше, ми даємо їм стільки, щоб вони могли протриматися на полі…".