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Ми не даємо українцям потрібного для перемоги – екскомандувач НАТО у Європі

Події 11:37   15.01.2024
Філіп Брідлав
ексголовнокомандувач сил НАТО у Європі
Ми не даємо українцям потрібного для перемоги – екскомандувач НАТО у Європі Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

Ми не даємо українцям того, що потрібно для перемоги. Точніше, ми даємо їм стільки, щоб вони могли протриматися на полі бою. Західні лідери керуються своїми страхами й тому не здатні зрозуміти, що означає переможений Путін.

Автор: Філіп Брідлав, ексголовнокомандувач сил НАТО у Європі
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Філіп Брідлав, ексголовнокомандувач сил НАТО у Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не даємо українцям того, що потрібно для перемоги. Точніше, ми даємо їм стільки, щоб вони могли протриматися на полі…".