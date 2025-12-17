Скоро у ВР не буде стільки депутатів, скільки потрібно для зміни Конституції
Ми вже чуємо заклики відмовитися від НАТО. А як? Це норма Конституції, гарантом якої є президент. Коли він заявляє, що ми відмовимося чи не відмовимося – він не може самостійно ухвалювати такі рішення. Конституція не змінюється за місяць – два. Є процедура, розрахована на кілька сесій. Скоро в парламенті стільки депутатів не буде, скільки треба голосів для конституційних змін… Я хочу подивитися, хто буде це підписувати та чи взагалі буде. Росія вже говорить, що президент не легітимний. Теоретично це може підписати спікер. Але чи підпише це хтось із парламенту – для мене питання відкрите. Я не знаю людину, яка підписала б капітуляцію і здачу територій, розуміючи уже на прикладі Будапештського меморандуму, що це не мир, а короткочасне перемир’я.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Верховная Рада, изменения, конституция, Конституция Украины, костенко, мирные переговоры, Нато, президент;
17 Грудня 2025