Скоро у ВР не буде стільки депутатів, скільки потрібно для зміни Конституції

Ми вже чуємо заклики відмовитися від НАТО. А як? Це норма Конституції, гарантом якої є президент. Коли він заявляє, що ми відмовимося чи не відмовимося – він не може самостійно ухвалювати такі рішення. Конституція не змінюється за місяць – два. Є процедура, розрахована на кілька сесій. Скоро в парламенті стільки депутатів не буде, скільки треба голосів для конституційних змін… Я хочу подивитися, хто буде це підписувати та чи взагалі буде. Росія вже говорить, що президент не легітимний. Теоретично це може підписати спікер. Але чи підпише це хтось із парламенту – для мене питання відкрите. Я не знаю людину, яка підписала б капітуляцію і здачу територій, розуміючи уже на прикладі Будапештського меморандуму, що це не мир, а короткочасне перемир’я.