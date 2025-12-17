Live

Скоро у ВР не буде стільки депутатів, скільки потрібно для зміни Конституції

Політика 15:25   17.12.2025
Роман Костенко
народний депутат України
Скоро у ВР не буде стільки депутатів, скільки потрібно для зміни Конституції Фото: Роман Костенко/фейсбук

Ми вже чуємо заклики відмовитися від НАТО. А як? Це норма Конституції, гарантом якої є президент. Коли він заявляє, що ми відмовимося чи не відмовимося – він не може самостійно ухвалювати такі рішення. Конституція не змінюється за місяць – два. Є процедура, розрахована на кілька сесій. Скоро в парламенті стільки депутатів не буде, скільки треба голосів для конституційних змін… Я хочу подивитися, хто буде це підписувати та чи взагалі буде. Росія вже говорить, що президент не легітимний. Теоретично це може підписати спікер. Але чи підпише це хтось із парламенту – для мене питання відкрите. Я не знаю людину, яка підписала б капітуляцію і здачу територій, розуміючи уже на прикладі Будапештського меморандуму, що це не мир, а короткочасне перемир’я.

Автор: Роман Костенко, народний депутат України
