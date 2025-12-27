НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили нардепи: подробиці

Пресслужба НАБУ зробила гучну заяву 27 грудня – агенти антикорупційного бюро провели операцію під прикриттям.

Йдеться про гроші, які нардепи систематично брали за голосування у Верховній Раді.

“НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України”, – повідомила пресслужба НАБУ.

Деталі обіцяли надати згодом. Своєю інформацією про ймовірні події поділився народний депутат Олексій Гончаренко. Він “анонсував” вручення підозр народним депутатам ще вранці, а потім писав, що співробітники НАБУ заїхали в урядовий квартал.

“Найближчими днями НАБУ та САП можуть вручити підозри декільком нардепам від “Слуги Народу”, яких було зафіксовано при отриманні неформальних виплат з чорної каси – конвертів. Серед “Слуг” паніка, ніхто не розуміє, скількох було зафіксовано і кого конкретно. Є чутки, що хтось з отримувачів вже пішов на співпрацю з НАБУ”, – написав Гончаренко.

Слідом він доповнив: “Нові втрати може понести 95й Квартал. Вслід за співвласником Міндічем може піти й одна з зірок Кварталу. Я б навіть сказав – одна з ВЕЛИКИХ зірок!” Це уточнення може бути натяком на народного депутата від “Слуги народу” та одного з акторів “Кварталу 95” Юрія Корявченкова (відомого глядачам як “Юзік”).

Зазначимо, що в НАБУ офіційно не вказали, про народних депутатів якої політичної сили чи фракції йдеться.

Доповнено о 13:14. Нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк додав інформації щодо справи НАБУ відносно нардепів

“Для поціновувачів конспірологічних теорій, ні це абсолютно не повʼязано з операцією “Мідас” і Міндічем. Це інший напрямок, інше розслідування (навіть серія), інші друзі Президента. Коротше, цю історію прошу називати “Криворіжгейт” і вона сьогодні тільки розпочинається”, – написав він.